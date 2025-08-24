Ludwigshafen – NACHTRAG – Mehrfamilienhaus Adolf-Kolping-Straße – Oberbürgermeisterkandidat Martin Wegner hilft vor Ort

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Neue Mängel im Mehrfamilienhaus in Oggersheim

Nachdem die Wasserversorgung für 68 Wohnungen in Oggersheim ausgefallen war, bedankten sich die Bewohner am Sonntag bei MRN-News und dem Oberbürgermeisterkandidaten Martin Wegner für die schnelle Information der Öffentlichkeit und die deutliche Fürsprache der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck bei den Hauseigentümern. Aktuell sind alle Wohnungen wieder mit Wasser versorgt. Eine hygienische Untersuchung der Leitungen steht noch aus. Die stete Versorgung durch Kanister und Wasserflaschen ist zur Freude der Mieter jedoch nicht mehr erforderlich.



Durch den Einbau der neuen Wasserpumpe ist nun teilweise die Warmwasserversorgung ausgefallen, und ein Teil des Kellers steht infolge einer geborstenen Leitung unter Wasser (siehe Bild). Die Mieter sind vorsichtig zuversichtlich, dass diese Mängel zeitnah behoben werden, zumal angeblich ein Eigentümerwechsel bevorsteht. Die Mieter werden die Miete für den Monat August mindern. Die Eigentümerin hat bereits Entgegenkommen signalisiert.

Es bleibt zu hoffen, dass alsbald normale Verhältnisse im Haus entstehen. Im Haus besteht ein sehr gutes Verhältnis der Mieter untereinander. Es ist also zu erwarten, dass sie die Probleme auch in Zukunft meistern werden.