Ludwigshafen – KREATIVSTAND ZUR OGGERSHEIMER KERWE



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 06. September 2025, lädt die Melmer Strickgruppe der Prot. Kirchengemeinde Jakobuskirche Oggersheim herzlich zu einem bunten Kreativstand auf der Oggersheimer Kerwe ein. Von 10:00 bis 15:00 Uhr finden Sie den Stand auf dem Vorplatz der Markuskirche, Speyerer Straße 1, 67071 Ludwigshafen.

Angeboten werden handgestrickte Unikate für jedes Alter sowie liebevoll gestaltete Geschenkideen – ideal zum Stöbern, Staunen und Verschenken!

Der Erlös kommt in voller Herzlichkeit gleich doppelt dem Guten zugute: Je zur Hälfte unterstützen die Einnahmen den Förderverein der Markuskirche und den Förderverein der Jakobuskirche. Konkret fließen die Mittel in die neue Beleuchtung der Kirchengebäude – ein wichtiger Beitrag zur Instandhaltung und zum lebendigen Gemeindeleben.

Gemeinsam Gutes tun – wir freuen uns auf Ihren Besuch!