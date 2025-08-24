Ludwigshafen – „Gott, du hilfst Menschen und Tieren“ (Psalm 36,7)

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ökumenischer Gottesdienst zum Tag der Schöpfung am 5. September im Hack-Museumsgarten
Ludwigshafen. Seit einigen Jahren feiert die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Ludwigshafen im September einen Schöpfungsgottesdienst. Dabei arbeiten fünf Konfessionen zusammen. In diesem Jahr wird dieser Gottesdienst am Freitag, 5. September, um 18:00 Uhr im Hackgarten gefeiert. Bei Regen findet er in der Melanchthonkirche, Maxstraße 38, statt. Der Gottesdienst steht unter dem Motto „Gott, du hilfst Menschen und Tieren“ (Psalm 36,7):
Bildnachweis: pixabay/Mystic Art Design