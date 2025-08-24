Ludwigshafen – Die Veranstaltungen des Theaters im Pfalzbau im Oktober 2025

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Feierliche Eröffnung der Festspiele Ludwigshafen 25
18.45 UHR Bläserensemble der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz
19.00 UHR Grußwort der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck im Gläsernen Foyer
Freitag, 03.10.25, 19.30 Uhr, Premiere
Samstag, 04.10.25, 19.30 Uhr
Sonntag, 05.10.25, 14.30 Uhr
Maß für Maß
Von William Shakespeare
Inszenierung Tilman Gersch
Bühne und Kostüme Petra Straß
Musik Frank Rosenberger
Dramaturgie Barbara Wendland
Mit Nina Petri, Mohammad Nick Nayeri, Jörg Malchow, Ilona Christina Schulz, Fabian
Stromberger, Josephine Thiesen
Spielerinnen und Spieler der Pfalzbau Bürger Bühne
Sängerinnen und Sänger des Beethovenchors Ludwigshafen
Live-Musik Jakob Boyny (Cello), Ruth Externbrink (Posaune), Martina Kropf (Fagott), Sophie
Müller (Violine), Frank Rosenberger (Klavier)
Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen
Preise 45 € / 38 € / 31 € / 24 €
Nachmittagsvorstellung 14:30 UHR
Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €
GLÄSERNES FOYER
Freitag, 03.10.25, ca. 22.00 Uhr,
im Anschluss an die Vorstellung
Chamber Jazz Lounge
After-Show-Konzert
Mit Matthias Anton (Saxophon), Olaf Taranczewski (Klavier)
Eintritt frei
GLÄSERNES FOYER
Freitag, 10.10.25, 19.30 Uhr
„Man wird ja wohl noch sagen dürfen …“
Jana Simon im Gespräch mit Svenja Flaßpöhler
Einheitspreis 17 € / ermäßigt 10 €
Samstag, 11.10.25, 19.30 Uhr
SER
Flamenco-Ballettabend von Sergio Bernal
Choreographie Sergio Bernal, Ricardo Cue
Lichtdesign Felipe Ramos
Kostüme Sergio Bernal, Cristina Catoya
Sergio Bernal Dance Company
Preise 52 € / 43 € / 35 € / 27 €
GLÄSERNES FOYER
Samstag, 11.10.25, ca. 20.30 Uhr,
im Anschluss an die Vorstellung
Mundo Sonoro
After-Show-Konzert
Eintritt frei
Dienstag, 14.10.25, 19.30 Uhr
Turning of Bones
Tanzstück von Akram Khan
Regie & Choreographie Akram Khan
Arrangeur, Soundscape Designer Aditya Prakash
Mit Auszügen aus Kompositionen von Jocelyn Pook, Ben Frost, Aditya Prakash
Kostüme Gudrun Schretzmeier
Lichtdesign Mario Daszenies
Gauthier Dance / Dance Company Theaterhaus Stuttgart
Preise 51 € / 42 € / 34 € / 26 €
Samstag, 18.10.25, 19.30 Uhr
Mein Name sei Gantenbein
Von Max Frisch
Inszenierung Oliver Reese
Bühne Hansjörg Hartung
Kostüme Elina Schnizler
Musik Jörg Gollasch
Licht Steffen Heinke
Dramaturgie Johannes Nölting
Mit Matthias Brandt
Berliner Ensemble
Preise 51 € / 42 € / 34 € / 26 €
Freitag, 24.10.25, 19.30 Uhr
Samstag, 25.10.25, 19.30 Uhr
Beethoven 7
Von Sasha Waltz
Von Sasha Waltz
Kostüme Bernd Skodzig, Federico Polucci
Konzept und Choreographie Sasha Waltz
Musik Ludwig van Beethoven, Diego Noguera Berger
Kostüme Bernd Skodzig, Federico Polucci
Licht-Design Martin Hauk, Jörg Bittner
Dramaturgie Jochen Sandig
sasha waltz & guests Berlin
Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz
Preise 71 € / 59 € / 48 € / 38 €
GLÄSERNES FOYER
Freitag, 24.10.25, ca. 21.30 Uhr
Samstag, 25.10.25, ca. 21.30 Uhr
im Anschluss an die Vorstellung
Piazzolla Lounge
After-Show-Konzert
Mit Sophie Müller (Violine), Frank Rosenberger (Klavier)
Eintritt frei
GLÄSERNES FOYER
Mittwoch, 29.10.25, 19.30 Uhr
Martina Hefter liest
Hey guten Morgen, wie geht es dir?
Moderation Shirin Sojitrawalla
Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €
Freitag, 31.10.25, 19.30 Uhr
Johann Holtrop
Abriss der Gesellschaft
Nach dem Roman von Rainald Goetz
Inszenierung Stefan Bachmann
Bühnenbild Olaf Altmann
Kostüme Jana Findeklee, Joki Tewes
Komposition und Musikalische Einrichtung Sven Kaiser
Choreographie und Körperarbeit Sabina Perry
Mit Nicola Gründel, Melanie Kretschmann, Anja Laïs, Rebecca Lindauer, Lea Ruckpaul,
Cennet Rüya Voß, Luana Velis, Ines Marie Westernströer, Sabine Waibel
Band Sven Kaiser (Musikalische Leitung), Jan-Felix Rohde (Gitarre), Zuzana Leharová/Naomi
Binder (Geige), Annette Maye/Stefan Dickbauer/Manuel Ernst (Klarinette)
Burgtheater Wien
Österreich
Preise 61 € / 51 € / 41 € / 31 €
GLÄSERNES FOYER
Freitag, 31.10.25, ca. 22.00 Uhr
im Anschluss an die Vorstellung
Chamber Jazz Lounge
After-Show-Konzert
Mit Taranczewski – Benedikt Stehle (Schlagzeug), Olaf Taranczewski (Klavier), Jean-Philippe
Wadle (Bass)
Eintritt frei
Telefon Theaterkasse. (0621) 504-25 58
Reservierungen per E-Mail sind jederzeit möglich.
E-Mail Theaterkasse. pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de
Homepage www.theater-im-pfalzbau.de
Quelle: Theater im Pfalzbau