Ludwigshafen – Bach-Konzert in St. Michael am 14.09.2025



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Förderverein für Orgel und Kirchenmusik lädt am Sonntag, 14.09., um17:00 Uhr zu einem Bach-Konzert in die Kirche St. Michael in Ludwigshafen-Maudach ein.

Tobias Breitner, der Organist und Kantor der Jesuitenkirche Mannheim, spielt auf dem Cembalo die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Dieses berühmte Werk besteht aus einer Aria mit dreißig Variationen, die ihrer Virtuosität und Originalität als Meisterstück der Barockmusik gelten. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Bild (Konrad): St. Michael in Maudach

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen