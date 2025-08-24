Landau – Aktion „Sicherer Schulweg“: Landauer ABC-Schützinnen und ABC-Schützen üben eigenständiges und sicheres Verhalten im Straßenverkehr



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Kleine Füße, große Schritte: Für viele Kinder in Landau hat mit der Einschulung

ein spannender neuer Lebensabschnitt begonnen. Damit dieser Weg sicher

gelingt, veranstaltet die Stadt Landau gemeinsam mit vielen Partnern jedes Jahr

die Aktion „Sicherer Schulweg“.

Denn: Ein sicherer und eigenständiger Schulweg

will geübt sein! Am letzten Werktag vor der Einschulung nahmen in diesem Jahr

rund 100 Kinder gemeinsam mit Eltern, Großeltern und Co. an einem

Übungsparcours in der Landauer Innenstadt teil. Auf dem Rathausplatz startete

ein fiktiver Schulweg, auf dem das Verhalten der Kinder realitätsnah beobachtet

und bewertet wurde.

Beigeordnete Lena Dürphold hieß die Schulanfängerinnen und Schulanfänger

sowie deren Familien herzlich willkommen: „Ich freue mich, euch hier begrüßen

zu dürfen, und wünsche euch einen tollen Start in die Schulzeit sowie stets einen

sicheren Schulweg. Habt viel Spaß bei unserer Aktion!“ Gleichzeitig richtete die

Schuldezernentin eindringliche Worte an die Erwachsenen: „Bitte zeigen Sie

Ihren Kindern, wie wichtig Selbstständigkeit ist – diese Fähigkeit werden sie ihr

ganzes Leben lang brauchen. Verzichten Sie, wenn möglich, auf sogenannte

Elterntaxis. Seien Sie stattdessen stolz auf Ihre eigenständigen Kinder; sie

werden es Ihnen danken.“



Dass der tägliche Schulweg zu Fuß viele Vorteile hat, wurde im Rahmen der

Aktion noch einmal besonders deutlich: Er stärkt nicht nur Bewegung,

Gesundheit und Selbstbewusstsein, sondern auch das soziale Miteinander.

Kinder, die den Schulweg eigenständig bewältigen, kommen wacher und

konzentrierter im Unterricht an. Hinzu kommt: Ein hohes Verkehrsaufkommen

vor den Schulen erhöht die Gefahrensituationen erheblich.

Der Aktionstag „Sicherer Schulweg“ wurde 2011 auf Initiative des ADAC Pfalz

ins Leben gerufen und wird seit 2013 federführend von der Stadt Landau

organisiert. Auch in diesem Jahr warteten spannende Übungen, spielerische

Lernangebote und viele Aha-Momente auf die Schulanfängerinnen und

Schulanfänger. Die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu einer

besonderen Ehrung eingeladen, bei der sie attraktive Preise erhalten.

Ein herzlicher Dank gilt den zahlreichen Partnern und Sponsoren, die den

Aktionstag möglich machen: Polizei Landau, Jugendverkehrsschule Landau,

Verkehrswacht Landau, Sparkasse Südpfalz, AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, TÜV

Pfalz, ADAC Pfalz Neustadt, Bäcker Görtz Ludwigshafen und Zoo Landau. Mit

vereinten Kräften setzen sie ein starkes Zeichen für mehr Sicherheit und

Selbstständigkeit auf Landauer Schulwegen – damit die jüngsten

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ihren neuen Alltag gestärkt

und geschützt beginnen können.

Bildunterschriften:

1: Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung

sowie Partnerinnen und Partnern begrüßte Beigeordnete Lena Dürphold die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Aktionstags „Sicherer Schulweg“. (Quelle:

Stadt Landau)

2: Rund 100 Kinder und deren Eltern nahmen am diesjährigen Aktionstag

„Sicherer Schulweg“ der Stadt Landau teil. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.