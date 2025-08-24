Landau – Aktion „Sicherer Schulweg“: Landauer ABC-Schützinnen und ABC-Schützen üben eigenständiges und sicheres Verhalten im Straßenverkehr

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Kleine Füße, große Schritte: Für viele Kinder in Landau hat mit der Einschulung
ein spannender neuer Lebensabschnitt begonnen. Damit dieser Weg sicher
gelingt, veranstaltet die Stadt Landau gemeinsam mit vielen Partnern jedes Jahr
die Aktion „Sicherer Schulweg“.
Denn: Ein sicherer und eigenständiger Schulweg
will geübt sein! Am letzten Werktag vor der Einschulung nahmen in diesem Jahr
rund 100 Kinder gemeinsam mit Eltern, Großeltern und Co. an einem
Übungsparcours in der Landauer Innenstadt teil. Auf dem Rathausplatz startete
ein fiktiver Schulweg, auf dem das Verhalten der Kinder realitätsnah beobachtet
und bewertet wurde.
Beigeordnete Lena Dürphold hieß die Schulanfängerinnen und Schulanfänger
sowie deren Familien herzlich willkommen: „Ich freue mich, euch hier begrüßen
zu dürfen, und wünsche euch einen tollen Start in die Schulzeit sowie stets einen
sicheren Schulweg. Habt viel Spaß bei unserer Aktion!“ Gleichzeitig richtete die
Schuldezernentin eindringliche Worte an die Erwachsenen: „Bitte zeigen Sie
Ihren Kindern, wie wichtig Selbstständigkeit ist – diese Fähigkeit werden sie ihr
ganzes Leben lang brauchen. Verzichten Sie, wenn möglich, auf sogenannte
Elterntaxis. Seien Sie stattdessen stolz auf Ihre eigenständigen Kinder; sie
werden es Ihnen danken.“
Dass der tägliche Schulweg zu Fuß viele Vorteile hat, wurde im Rahmen der
Aktion noch einmal besonders deutlich: Er stärkt nicht nur Bewegung,
Gesundheit und Selbstbewusstsein, sondern auch das soziale Miteinander.
Kinder, die den Schulweg eigenständig bewältigen, kommen wacher und
konzentrierter im Unterricht an. Hinzu kommt: Ein hohes Verkehrsaufkommen
vor den Schulen erhöht die Gefahrensituationen erheblich.
Der Aktionstag „Sicherer Schulweg“ wurde 2011 auf Initiative des ADAC Pfalz
ins Leben gerufen und wird seit 2013 federführend von der Stadt Landau
organisiert. Auch in diesem Jahr warteten spannende Übungen, spielerische
Lernangebote und viele Aha-Momente auf die Schulanfängerinnen und
Schulanfänger. Die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu einer
besonderen Ehrung eingeladen, bei der sie attraktive Preise erhalten.
Ein herzlicher Dank gilt den zahlreichen Partnern und Sponsoren, die den
Aktionstag möglich machen: Polizei Landau, Jugendverkehrsschule Landau,
Verkehrswacht Landau, Sparkasse Südpfalz, AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, TÜV
Pfalz, ADAC Pfalz Neustadt, Bäcker Görtz Ludwigshafen und Zoo Landau. Mit
vereinten Kräften setzen sie ein starkes Zeichen für mehr Sicherheit und
Selbstständigkeit auf Landauer Schulwegen – damit die jüngsten
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ihren neuen Alltag gestärkt
und geschützt beginnen können.
Bildunterschriften:
1: Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung
sowie Partnerinnen und Partnern begrüßte Beigeordnete Lena Dürphold die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Aktionstags „Sicherer Schulweg“. (Quelle:
Stadt Landau)
2: Rund 100 Kinder und deren Eltern nahmen am diesjährigen Aktionstag
„Sicherer Schulweg“ der Stadt Landau teil. (Quelle: Stadt Landau)
