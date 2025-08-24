Heppenheim – Flohmarkt unter den Platanen – Online-Anmeldung ab 08. September 2025 möglich

Heppenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 13. September 2025, verwandelt sich der Graben in Heppenheim wieder in ein Paradies für Schatzsucher und Trödelfans.

Beim beliebten Flohmarkt unter den Platanen bieten von 09:00 bis 14:00 Uhr zahlreiche Hobbyhändler ihre Waren an. Ob Kinderkleidung, Bücher, Geschirr, Fossilien, Spielzeug, selbst gestrickte Socken oder Retro-Schmuck – Besucher und Besucherinnen können sich auf ein vielfältiges Angebot freuen. Auch für den guten Zweck kann gestöbert werden: Am Stand der Bürgerstiftung Heppenheim im oberen Teil der Friedrichstraße wird Trödel verkauft, dessen Erlös sozialen Projekten zugutekommt.

Die verbindliche Reservierung der Standplätze erfolgt über den Ticketshop der Stadt Heppenheim auf www.eventim-light.com. Die Anmeldung ist ab Montag, 08. September 2025, 08:00 Uhr freigeschaltet. Rund 170 Standplätze in vier Bereichen – Graben Süd, Mitte und Nord sowie Marianne-Cope-Garten – stehen zur Verfügung. Pro Teilnehmer können maximal zwei Plätze gebucht werden.

Die Standgebühr beträgt 15 Euro pro 3-Meter-Standplatz (maximale Tiefe ca. 1 m) und ist bei der Buchung fällig. Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer mit der Marktordnung einverstanden. Diese untersagt beispielsweise das Aufstellen von Pavillons. Die vollständige Marktordnung ist auf der Homepage der Stadt Heppenheim abrufbar.

Der Aufbau beginnt am Veranstaltungstag ab 07:00 Uhr. Weitere Informationen wie Anfahrtshinweise, Parkmöglichkeiten sowie ein allgemeines Merkblatt werden den Standbetreibern nach erfolgreicher Anmeldung per E-Mail zugeschickt. Der Flohmarkt findet auch bei regnerischem Wetter statt. Eine Rückerstattung der Teilnahmegebühren ist ausgeschlossen.

Während des Flohmarktes bleibt der Graben von 09:00 bis 14:00 Uhr für Fahrzeuge gesperrt. Auch Lieferdienste müssen ihre Fahrten auf die Zeit vor oder nach der Marktzeit verlegen. Die Haltestelle des Stadtbusses wird für die Dauer der Veranstaltung in die Gräffstraße 7–9 verlegt.

Quelle: Stadtmarketing Mannheim