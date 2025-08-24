Heidelberg – 2. Pfaffengrunder Stadtteilfest vom 19. bis 21. September 2025



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Vielfältiges Programm, Musik, Flohmarkt und kulinarische Spezialitäten für Jung und Alt

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lädt der Stadtteil Pfaffengrund auch 2025

wieder zum großen Feiern ein: Vom 19. bis 21. September 2025 findet das 2. Pfaffengrunder

Stadtteilfest rund um das Gesellschaftshaus (Schwalbenweg 1/2, 69123 Heidelberg) statt.

Bereits bei der Premiere 2024 lockte das Stadtteilfest nicht nur zahlreiche Pfaffengrunder, sondern

auch Gäste aus umliegenden Stadtteilen und der Nachbarstadt Eppelheim an. Mit Spitzenwerten von

bis zu 2.000 Besuchenden am Samstagabend erwies sich das Fest schnell als beliebter Treffpunkt. An

diesen Erfolg möchte der Stadtteilverein Heidelberg-Pfaffengrund e.V. nun anknüpfen.



Das Programm im Überblick

Freitag, 19.09.2025

• 12:00 Uhr: After-Work-Party mit Akus Trio

• 17:00–18:00 Uhr: Vergünstigte Fahrpreise bei den Schaustellern

• 20:00 Uhr: Party mit der überregional bekannten Band Who2Ladies

Samstag, 20.09.2025

• 12:00 Uhr: Offene Bühne mit der Schülerband Line Out und vielem mehr

• 15:00 Uhr: Fassanstich

• 19:30 Uhr: Live-Musik mit Realusion

Sonntag, 21.09.2025

• 10:00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst im Gesellschaftshaus

• Anschließend: Weißwurst-Frühschoppen mit den Heidelberger Blasmusikanten

• 12:00–17:00 Uhr: Flohmarkt am Gesellschaftshaus

• 15:00 Uhr: Kinderparty „Hits für Kids“

• 17:00 Uhr: Ausklang mit DJ Steven

Kulinarisches Angebot

Da im letzten Jahr die Essensstände mehrfach an ihre Grenzen stießen, wurde das gastronomische

Angebot 2025 deutlich erweitert:

• HobbyBruzzler: Steak, Bratwurst, Currywurst, Backfisch, Pommes, Rippchen mit Sauerkraut

(Freitagmittag), Weißwürste mit Brezel (Sonntag Frühschoppen)

• Little Laos: Asiatische Spezialitäten

• La Parri 13: Argentinische Grillspezialitäten

• Auf dem Festplatz: Flammkuchen, Käsespätzle, Crêpes, Eis

Ort: Gesellschaftshaus Pfaffengrund, Schwalbenweg 1/2, 69123 Heidelberg

Datum: Freitag, 19.09.2025 – Sonntag, 21.09.2025

Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung und laden Sie herzlich ein, das 2. Pfaffengrunder

Stadtteilfest redaktionell zu begleiten.

Quelle: Stadtteilverein Heidelberg-Pfaffengrund