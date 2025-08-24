Heidelberg – 2. Pfaffengrunder Stadtteilfest vom 19. bis 21. September 2025

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Vielfältiges Programm, Musik, Flohmarkt und kulinarische Spezialitäten für Jung und Alt
Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lädt der Stadtteil Pfaffengrund auch 2025
wieder zum großen Feiern ein: Vom 19. bis 21. September 2025 findet das 2. Pfaffengrunder
Stadtteilfest rund um das Gesellschaftshaus (Schwalbenweg 1/2, 69123 Heidelberg) statt.
Bereits bei der Premiere 2024 lockte das Stadtteilfest nicht nur zahlreiche Pfaffengrunder, sondern
auch Gäste aus umliegenden Stadtteilen und der Nachbarstadt Eppelheim an. Mit Spitzenwerten von
bis zu 2.000 Besuchenden am Samstagabend erwies sich das Fest schnell als beliebter Treffpunkt. An
diesen Erfolg möchte der Stadtteilverein Heidelberg-Pfaffengrund e.V. nun anknüpfen.
Das Programm im Überblick
Freitag, 19.09.2025
• 12:00 Uhr: After-Work-Party mit Akus Trio
• 17:00–18:00 Uhr: Vergünstigte Fahrpreise bei den Schaustellern
• 20:00 Uhr: Party mit der überregional bekannten Band Who2Ladies
Samstag, 20.09.2025
• 12:00 Uhr: Offene Bühne mit der Schülerband Line Out und vielem mehr
• 15:00 Uhr: Fassanstich
• 19:30 Uhr: Live-Musik mit Realusion
Sonntag, 21.09.2025
• 10:00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst im Gesellschaftshaus
• Anschließend: Weißwurst-Frühschoppen mit den Heidelberger Blasmusikanten
• 12:00–17:00 Uhr: Flohmarkt am Gesellschaftshaus
• 15:00 Uhr: Kinderparty „Hits für Kids“
• 17:00 Uhr: Ausklang mit DJ Steven
Kulinarisches Angebot
Da im letzten Jahr die Essensstände mehrfach an ihre Grenzen stießen, wurde das gastronomische
Angebot 2025 deutlich erweitert:
• HobbyBruzzler: Steak, Bratwurst, Currywurst, Backfisch, Pommes, Rippchen mit Sauerkraut
(Freitagmittag), Weißwürste mit Brezel (Sonntag Frühschoppen)
• Little Laos: Asiatische Spezialitäten
• La Parri 13: Argentinische Grillspezialitäten
• Auf dem Festplatz: Flammkuchen, Käsespätzle, Crêpes, Eis
Ort: Gesellschaftshaus Pfaffengrund, Schwalbenweg 1/2, 69123 Heidelberg
Datum: Freitag, 19.09.2025 – Sonntag, 21.09.2025
Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung und laden Sie herzlich ein, das 2. Pfaffengrunder
Stadtteilfest redaktionell zu begleiten.
Quelle: Stadtteilverein Heidelberg-Pfaffengrund