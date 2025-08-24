Heidelberg – 100.000ster Badegast in Thermalbad und Tiergartenbad begrüßt



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Diese Woche begrüßten das Tiergartenbad und das Thermalbad in

Heidelberg jeweils ihren 100.000sten Badegast in der Freibadsaison 2025.

Als Überraschung gab es jeweils fünf Eintrittskarten und ein Handtuch.

Im Thermalbad wurde die Besuchermarke am Donnerstag, den 21. August,

von Sabine Sanderson geknackt. Sie lernte bereits im Thermalbad das

Schwimmen und besucht es bis heute gerne. Etwa drei Mal pro Woche

kommt sie ins Thermalbad und genießt die angenehme Wassertemperatur

und die gepflegte Anlage.

Im Tiergartenbad wurde der 100.000ste Badegast einen Tag später, am

heutigen Freitag, den 22. August begrüßt. Florian Abele freute sich über die

unerwartete Überraschung, die ihm vom Bäder-Team überreicht wurde. Er

geht etwa zwei bis drei Mal pro Woche im Tiergartenbad schwimmen und

schätzt das freundliche Personal dort.

Quelle. Stadtwerke Heidelberg