Der Odenwälder Timo Glock fuhr beim zweiten DTM-Training die Bestzeit auf dem Sachsenring



Metropolregion Rhein-Neckar – Bei der drittletzten DTM-Veranstaltung auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal drehte am Freitag Jordan Pepper im Lamborghini Huracan im ersten freien Training am Vormittag in 1.17,967 Minuten die schnellste Runde. Der Südafrikaner Pepper war 0,487 Sekunden schneller als der Österreicher Thomas Preining im Porsche 911 GT3 in 1.18,454 Min.

Im zweiten freien Training am Nachmittag fuhr dann der Odenwälder Timo Glock im McLaren in 1.18,024 Minuten die Bestzeit. Zweiter mit nur 0,151 Sekunden Rückstand war der Österreicher Lucas Auer im Mercedes, der DTM-Spitzenreiter ist. Der 43-jährige Glock, der früher Formel 1 gefahren ist, war im ersten Training vierter und startet für das Team von Dörr Motorsport aus Frankfurt. Mit bisher 12 Punkten liegt Timo Glock auf dem 21. Gesamtrang.

Das DTM-Zeittraining beginnt am Samstagmorgen um 9.10 Uhr und das erste DTM-Rennen wird am Samstagmittag um 13.30 Uhr gestartet.

Nach 10 von 16 DTM-Rennen haben noch mindestens sechs Fahrer Titelchancen, Tabellenführer ist Lucas Auer mit 137 Punkten vor Jack Aitken mit 129 Zählern. Dritter mit 122 Punkten ist der Südafrikaner Jordon Pepper (Lamborghini) vor Rene Rast mit 117 Zählern. Fünfter ist der DTM-Champion von 2023 Thomas Preining aus Österreich im Grello-Porsche von Manthey Racing mit 115 Punkten vor Maro Engel (Mercedes-AMG Team Winward) mit 114 Zählern. Das DTM-Finale findet dann vom 3.-5. Oktober 2025 auf dem Hockenheimring statt. Weitere Informationen über die DTM gibt es unter www.dtm.com.

Text von Michael Sonnick

Foto : Der Odenwälder Timo Glock fuhr im McLaren im zweiten Training die Bestzeit bei der DTM auf dem Sachsenring (Foto Marcel Uhlmann)