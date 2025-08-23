Worms – Luftnotfall auf dem Flugplatz Worms

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Samstag, den 23.08.2025 gegen 12:18 Uhr kommt es auf dem Flugplatz in Worms zu einem Luftnotfall. Die 29-jährige Pilotin befindet sich alleine mit ihrem Motorflugzeug auf dem Anflug auf die vorgesehene Landebahn. Hierbei setzt das Flugzeug auf der Landebahn zu stark auf, wodurch das Fahrwerk der Maschine wegbricht und es zu einem Unfallgeschehen kommt. Hierbei wird die 29-jährige Pilotin leicht verletzt und in ein umliegendes Klinikum verbracht. Zum Zwecke der Sachverhaltsaufnahme ist der Luftraum gesperrt und das Bundesamt für Fluguntersuchung verständigt worden.

Neben der Polizei befindet sich die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst vor Ort.