Speyer – Unfallflucht mit Alkohol am Steuer



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Freitagabend um 22.38 Uhr wurden Anwohner im Fliederweg auf ein sehr lautes Geräusch aufmerksam und verständigten die Polizei.

Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer eines BMW den Kreisel Weißdornweg zu schnell befuhr und beim Verlassen des Kreisels drei geparkte PKW im Fliederweg streifte. Der BMW verlor aufgrund der Beschädigung Betriebsmittel, die eine Spur auf der Fahrbahn hinterließ, welche die Beamten zur Wohnanschrift führte.

Dort wurde der 34-jährige Fahrer angetroffen, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden des Unfallereignisses wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen