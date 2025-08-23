Speyer – Michael Wagner MdL: Land lässt Speyer und die Kommunen beim Brücken- und Straßenerhalt im Stich



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum alarmierenden Bericht über den Zustand der Straßen und Brücken in Speyer erklärt der direkt gewählte Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU):

„Die Analyse aus dem Rathaus zeigt unmissverständlich: Unsere Infrastruktur in Speyer ist über Jahrzehnte kaputtgespart worden. Mehr als 1.500 dokumentierte Schäden, jede vierte Straße im kritischen Zustand und Millioneninvestitionen bei Brücken – das sind Zahlen, die deutlich machen, wie dringend wir handeln müssen. Die Oberbürgermeisterin spricht von einem Investitionsstau von 30 bis 40 Jahren. Das ist erschütternd, aber es ist leider Realität in vielen Städten und Gemeinden unseres Landes.“

Wagner kritisiert die Landesregierung deutlich: „Die jetzt landesweit angekündigten 300 Millionen Euro für 2025 und 2026 klingen gut, sind aber im Vergleich zum tatsächlichen Bedarf ein Tropfen auf den heißen Stein. Allein in Speyer summieren sich die notwendigen Maßnahmen auf mehr als 120 Millionen Euro. Der kommunale Investitionsstau in Rheinland-Pfalz beträgt mehrere Milliarden. Damit wird klar: Mit kosmetischen Zuschüssen ist es nicht getan – wir brauchen eine echte Investitionsoffensive.“

„Unsere Stadt will sanieren, kann aber nicht, weil die Mittel fehlen. Die mangelhafte Finanzausstattung der Kommunen in Rheinland-Pfalz ist der eigentliche Kern des Problems. Dabei geht es nicht nur um die Verkehrsinfrastruktur: Städte und Gemeinden müssen auch eine Vielzahl von Pflichtausgaben in Bereichen wie Kitas, Schulen, Sozialleistungen oder Daseinsvorsorge stemmen. Wer die Kommunen hier alleinlässt, braucht sich nicht zu wundern, wenn Brücken bröckeln und Straßen zerfallen.“

Michael Wagner fordert deshalb:

eine deutliche Aufstockung der Mittel für die Sanierung von Straßen und Brücken,

eine nachhaltige Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung, damit Städte wie Speyer endlich handlungsfähig werden,

eine klare Priorisierung der Infrastruktur im Landeshaushalt, anstatt Rücklagen zu horten, während Brücken und Straßen zerfallen.

„Wer in Mainz Verantwortung trägt, darf nicht länger zusehen, wie die Lebensadern unserer Kommunen zerfallen. Wir brauchen eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung, um die Sicherheit und Mobilität unserer Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Speyer und alle anderen Kommunen haben Anspruch auf sichere Straßen und Brücken.“

Quelle: CDU Speyer