Rhein-Pfalz-Kreis – EDEKA Stiegler wünscht ein schönes Kerwe-Wochenende in Mutterstadt

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kerwe in Mutterstadt ist in vollem Gange – und EDEKA Stiegler wünscht allen Besucherinnen und Besuchern ein fröhliches und erlebnisreiches Kerwe-Wochenende!



Auch die Schausteller sind bestens vorbereitet und freuen sich auf euren Besuch mit tollen Attraktionen, Leckereien und bester Stimmung.

Die Kerwe läuft noch bis Montag,25.08.2025 – also nichts wie hin und das bunte Treiben genießen!

Samstag, 23. August

16.00 UhrBewirtschaftung von Festzelt und Freifläche am Rathausplatz

18.30 UhrHossa – die Band, Party- und Weinfestrock, Festzelt

19.00 UhrEröffnung der 44. Mutterstadter Zeltkerwe mit Fassbieranstich durch Bürgermeister Thorsten Leva

Sonntag, 24. August

10.00 UhrÖkumenischer Festgottesdienst mit der Band LOBPREISTEAM, Festzelt

11.00 UhrBewirtschaftung von Festzelt und Freifläche am Rathausplatz

12.00 UhrVersteigerung Zifferblatt der früheren Prot. Kirchturmuhr

13.00 UhrVerkaufsoffener Sonntag des Gewerbevereins im Ortszentrum, Aktionsbereich in der Neustadter und Ludwigshafener

Straße mit Informationsständen, historischen Traktoren, Landmaschinen, Motorrädern und mehr (bis 18 Uhr)

18.30 UhrPanama Discoverband, Coverband, Festzelt

Montag, 25. August

10.00 Uhr Bewirtschaftung von Festzelt und Freifläche am Rathausplatz Frühschoppen der Mutterstadter Betriebe,

Vereine und Freunde

16.30 Uhr42. Kerwe-Radrennen des RSC Ludwigshafen e.V.

Start und Ziel: Ludwigshafener Straße bei Bäckerei Biewer

16.30 Uhr: Rennen 1 der Amateure mit Lizenz um den Preis der Gemeinde Mutterstadt und der Sparkasse Vorderpfalz

18.00 Uhr:Rennen 2 der Profis und Elite Amateure mit Lizenz um den Großen Preis der Firma Zeller-Recycling

18.30 UhrGrand Malör, Pfälzer Party Power, Festzelt

Freitag bis Montag, 22. – 25. August

Vergnügungspark auf dem Messplatz.