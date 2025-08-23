Rhein-Pfalz-Kreis – EDEKA Stiegler wünscht ein schönes Kerwe-Wochenende in Mutterstadt

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kerwe in Mutterstadt ist in vollem Gange – und EDEKA Stiegler wünscht allen Besucherinnen und Besuchern ein fröhliches und erlebnisreiches Kerwe-Wochenende!
Auch die Schausteller sind bestens vorbereitet und freuen sich auf euren Besuch mit tollen Attraktionen, Leckereien und bester Stimmung.
Die Kerwe läuft noch bis Montag,25.08.2025 – also nichts wie hin und das bunte Treiben genießen!
Samstag, 23. August
16.00 UhrBewirtschaftung von Festzelt und Freifläche am Rathausplatz
18.30 UhrHossa – die Band, Party- und Weinfestrock, Festzelt
19.00 UhrEröffnung der 44. Mutterstadter Zeltkerwe mit Fassbieranstich durch Bürgermeister Thorsten Leva
Sonntag, 24. August
10.00 UhrÖkumenischer Festgottesdienst mit der Band LOBPREISTEAM, Festzelt
11.00 UhrBewirtschaftung von Festzelt und Freifläche am Rathausplatz
12.00 UhrVersteigerung Zifferblatt der früheren Prot. Kirchturmuhr
13.00 UhrVerkaufsoffener Sonntag des Gewerbevereins im Ortszentrum, Aktionsbereich in der Neustadter und Ludwigshafener
Straße mit Informationsständen, historischen Traktoren, Landmaschinen, Motorrädern und mehr (bis 18 Uhr)
18.30 UhrPanama Discoverband, Coverband, Festzelt
Montag, 25. August
10.00 Uhr Bewirtschaftung von Festzelt und Freifläche am Rathausplatz Frühschoppen der Mutterstadter Betriebe,
Vereine und Freunde
16.30 Uhr42. Kerwe-Radrennen des RSC Ludwigshafen e.V.
Start und Ziel: Ludwigshafener Straße bei Bäckerei Biewer
16.30 Uhr: Rennen 1 der Amateure mit Lizenz um den Preis der Gemeinde Mutterstadt und der Sparkasse Vorderpfalz
18.00 Uhr:Rennen 2 der Profis und Elite Amateure mit Lizenz um den Großen Preis der Firma Zeller-Recycling
18.30 UhrGrand Malör, Pfälzer Party Power, Festzelt
Freitag bis Montag, 22. – 25. August
Vergnügungspark auf dem Messplatz.