Mannheim – Mutter und Sohn vermisst!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit den Vormittagsstunden des 22.08.2025 wird eine 41-jährige Mutter aus Mannheim und ihr 2-jähriger Sohn vermisst. Beide wurden zuletzt in Mannheim in der Riedfeldstraße gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen führten bislang nicht zum Auffinden der Personen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Hinwendungsorte sind die Stadtgebiete Mannheim und Heidelberg, evtl. auch die dortigen Spielplätze. Möglicherweise sind beide mit einem dunklen Fahrrad mit Kindersitz unterwegs.

Die 41-Jährige hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild, eine normale Statur, braune Augen, dunkle längere Haare und spricht gebrochen Deutsch. Zuletzt trug sie ein weißes T-Shirt mit Blumenmuster, eine schwarze Hose, helle Schuhe und einen gelben Stoffbeutel. Ihr 2-jähriger Sohn hat kurze braune Haare. Über seine aktuelle Bekleidung liegen zurzeit keine Erkenntnisse vor. Unter dem nachfolgenden Link ist ein Bild des Kindes im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg abrufbar:

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Ihre Hinweise entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)