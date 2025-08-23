Mannheim: Jugendliche nach Raubdelikt in Käfertal festgenommen



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr ereignete sich an der Haltestelle Franklin-Mitte in Käfertal ein Raubdelikt.

Ein 15-jähriger Geschädigter kam in der Nähe der Haltestelle mir einer dreiköpfigen Personengruppe ins Gespräch, als er plötzlich von einem der Täter festgehalten wurde, während ein weiterer seine Taschen nach Bargeld durchsuchte. Da die Täter hier nicht fündig wurden, forderten sie von dem 15-Jährigen seine auf dem Kopf getragene Mütze. Dies verneinte der Geschädigten, was dazu führte, dass ihm die Mütze vom Kopf gerissen wurde.

Als der Geschädigte die Mütze zurückforderte, zog ein weiterer aus der Gruppe ein schwarzes Messer und drohte nun dem Geschädigten. Im Anschluss flüchtete die Gruppe in Richtung der Franklin-D-Roosevelt Straße. Die Tatverdächtigen konnten im Rahmen der Fahndung durch eine Polizeistreife angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Bei der Personenkontrolle und der damit verbundenen Durchsuchung, wurde bei den Tatverdächtigen das Diebesgut sowie das vorgehaltene Messer aufgefunden und sichergestellt. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 15-jährigen und der eine 18-jährige Täter nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim