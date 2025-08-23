Ludwigshafen – Straßenverkehrsgefährdung – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 22.08.2025, gegen 22:30 Uhr, kam es in Ludwigshafen-Mundenheim zu einem Verkehrsunfall.

Der 21-jährige Fahrer eines blauen Mercedes SUV befuhr die Ludwig-Reichling-Straße. Im Kurvenverlauf zur Christian-Weiß-Straße kam der Fahrer mutmaßlich aufgrund deutlicher erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zum Stillstand. Der Fahrer blieb hierdurch unverletzt.

Am PKW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Letztlich wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der verkehrsunfallbeteiligte PKW wie auch der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt. Der Fahrer muss sich nun u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen (0621 963-24150 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de).

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz