Ludwigshafen / Idar-Oberstein – Gregory Scholz unter dem Landesparteitag Motto: Stark. Geschlossen. Bereit für 2026: zum Generalsekretär gewählt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Idar-Oberstein – Stark.Geschlossen. Bereit für 2026: SPD Rheinland-Pfalz startet mit Vertrauensvotum in den Wahlkampf – Die SPD Rheinland-Pfalz hat auf ihrem ordentlichen Landesparteitag in Idar-Oberstein ihren Landesvorstand neu gewählt und dabei ein gewohnt starkes Zeichen der Geschlossenheit gesetzt.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler wurde mit 98,94 Prozent der Delegiertenstimmen eindrucksvoll als Landesvorsitzende bestätigt. Die hohe Zustimmung ist Ausdruck des großen Rückhalts, den sie in der Partei genießt und der breiten Unterstützung für ihren politischen Kurs. Die stellvertretenden Landesvorsitzenden wurden allesamt mit starken Ergebnissen in ihren Ämtern bestätigt: Alexander Schweitzer erhielt 99,65 Prozent, Doris Ahnen kam auf 94,77 Prozent, Sven Teuber wurde mit 95,12 Prozent wiedergewählt. Zum neuen Generalsekretär wählten die Delegierten Gregory Scholz, der mit 96,92 Prozent Zustimmung ein starkes Mandat erhält. Der Vorsitzende des mitgliederstärksten Unterbezirks im Land trägt nun auch auf Landesebene mehr Verantwortung. Auch Landesschatzmeister Daniel Stich wurde mit 84,72 Prozent im Amt bestätigt. Die Wahl des Führungsteams zeigt: Die SPD Rheinland-Pfalz setzt auf Erfahrung, Zusammenhalt und ein eingespieltes Team – mit breitem Rückhalt in der Partei.

„Dieses Ergebnis ist ein starkes Mandat – und ein klarer Auftrag“, sagte Bätzing-Lichtenthäler im Anschluss an ihre Wahl. „Wir gehen mit Mut, Geschlossenheit und einem klaren Kompass in das kommende Wahljahr.“

Der Landesparteitag markierte damit nicht nur den personellen Auftakt in Richtung Landtagswahl 2026, sondern sendet ein deutliches Signal: Die SPD Rheinland-Pfalz ist bereit – mit klaren Zielen, einem erfahrenen Team und dem Anspruch, das Land weiterhin sozial, gerecht und zukunftsorientiert zu gestalten.

In gewohnter Alexander-Schweitzer-Manier stimmte er die Genossinnen und Genossen mit einer leidenschaftlichen Rede auf die bevorstehende Wahlkampfphase ein: „Wir sind die Rheinland-Pfalz-Partei: verwurzelt im Alltag der Menschen, entschlossen im Handeln, geschlossen im Team. Wir geben das Beste für unser Land. Wir wollen ein Land der besten Chancen – in dem jede und jeder das Beste aus dem eigenen Leben machen kann. Dafür geben wir ein Aufstiegsversprechen in der Bildung, stehen für sichere Arbeit und wirtschaftliche Dynamik – und gestalten starke, lebenswerte Regionen.“

In einer kämpferischen Eröffnungsrede erklärte Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler: „Wir als SPD stehen für gute Arbeit, starke Bildung und ein soziales Miteinander – das ist der rote Faden unserer Politik. Wir gestalten Zukunft, indem wir Herausforderungen anpacken statt alten Zeiten hinterherzuträumen. Unser Kompass zeigt nach vorn – mit klaren Zielen, echten Lösungen und dem festen Willen, Rheinland-Pfalz weiter voranzubringen.“ Mit Blick auf aktuelle Äußerungen der rheinland-pfälzischen CDU und ihrer prominentesten Vertreterin in Berlin wurde Bätzing-Lichtenthäler deutlich: „Es ist erschütternd, wenn Julia Klöckner ein rechtspopulistisches Online-Medium mit echtem Journalismus einer angesehenen Zeitung vergleicht und gar der Meinung ist, dass beide sich in ihren Methoden und ihrem Vorgehen ‚nicht sehr unähnlich‘ seien. Wer Hetze als Meinung tarnt, verharmlost Demokratiefeinde – und gefährdet damit das Vertrauen in unsere freie Presse. Gerade als Bundestagspräsidentin trägt sie besondere Verantwortung. Dieser Verantwortung wird sie nicht gerecht – im Gegenteil: Sie spielt denen in die Hände, die unsere Demokratie untergraben wollen.“

Der neu gewählte Generalsekretär Gregory Scholz dankte seinem Vorgänger Marc Ruland für dessen engagierte Arbeit und skizzierte seine eigene Vision für die zukünftige Ausrichtung des Amtes: „Ich will als Generalsekretär ganz nah an der Partei, an unseren Mitgliedern, Unterstützern und Unterstützerinnen sein – mit offenen Ohren, klarer Sprache und einem modernen Verständnis von politischer Kommunikation. Die SPD ist in Rheinland-Pfalz tief verwurzelt – und ich werde alles dafür geben, dass wir diese Stärke nutzen, um 2026 gemeinsam zu gewinnen. Ich habe richtig Lust auf Wahlkampf!“

Die Ergebnisse im Detail:

Wahl zum Landesvorsitz

Sabine Bätzing-Lichtenthäler

Abgegebene Stimmen: 283

Ja: 280

Nein: 3

Enthaltung: 0

Ungültig: 0

Wahl zum stellvertretenden Landesvorsitz

Alexander Schweitzer

Abgegebene Stimmen: 288

Ja: 288

Nein: 1

Enthaltung: 0

Ungültig: 0

Doris Ahnen

Abgegebene Stimmen: 288

Ja: 272

Nein: 11

Enthaltung: 4

Ungültig: 1

Sven Teuber

Abgegebene Stimmen: 288

Ja: 273

Nein: 9

Enthaltung: 5

Ungültig: 1

Wahl zum Generalsekretär

Gregory Scholz

Abgegebene Stimmen: 292

Ja: 283

Nein: 5

Enthaltung: 4

Ungültig: 0

Wahl zum Schatzmeister

Daniel Stich

Abgegebene Stimmen: 288

Ja: 244

Nein: 34

Enthaltung: 10

Ungültig: 0

Quelle / Fotos das Copyright „SPD Rheinland-Pfalz“