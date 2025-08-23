Lambsheim – ERSTMELDUNG- Unfall am Bahnübergang Lambsheim

Lambsheim/Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell Unfall Zug gegen Auto am Bahnübergang in Lambsheim. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort. Es wird nachberichtet.
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Morgen gegen 06:45 Uhr zu einem Unfall auf der Relaisstraße im Stadtteil Mannheim-Rheinau. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach derzeitigen Ermittlungen kam der 45-jährige Fahrer eines MAN-LKW in Fahrtrichtung Rheinau-Bahnhof aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Straßenbahnhaltestelle “Neuhofer ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg plant, ab dem 1. Januar 2026 die Hundesteuer zu reformieren und eine separate Steuer für gefährliche Hunde (Kampfhunde) einzuführen. Die Festlegung der neuen Steuersätze erfolgt voraussichtlich im Herbst 2025 durch den Gemeinderat. Die Stadtverwaltung erarbeitet derzeit einen Vorschlag. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zur Feststellung, ob gehaltene Hunde als ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein seltenes Himmelsspektakel erwartet die Teilnehmenden am Sonntag, 7. September 2025, wenn „Sport im Park“ gemeinsam mit dem Deutschen Alpenverein Sektion Heidelberg zur Vollmondwanderung mit totaler Mondfinsternis einlädt. Bei klarem Himmel bietet sich die Gelegenheit, eine totale Mondfinsternis über Heidelberg in eindrucksvoller Kulisse zu erleben. Die geführte Wanderung beträgt etwa ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom Kulturfrühstück über eine kostenlose Höranalyse und Frisurenberatung bis hin zur alkoholfreien Weinverköstigung: Am Samstag, 13. September 2025, bieten Betriebe in Ziegelhausen und Kirchheim besondere Services an, die es so nicht im Online-Handel gibt. Sie beteiligen sich mit Unterstützung der Stadt Heidelberg an der bundesweiten Aktion „Heimat shoppen“ der Industrie- ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Welcher Ausbildungsberuf oder dualer Studiengang passt zu mir? Welche Unternehmen in Heidelberg und der Region bilden aus? Und habe ich bei meinen Bewerbungsunterlagen an alles gedacht? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten die Besucherinnen und Besucher der Heidelberger Ausbildungs- und Studientage am Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion R_hein-Neckar(red/ak) – Das Wilhelm-Hack-Museum bietet im September an den Wochenenden öffentliche Führungen an. Für die Sonderausstellung “Our Voices. Auf den Spuren Bildender Künstlerinnen” sind die Termine der Führungen samstags von 15 bis 16 Uhr. Die Ausstellung wird bis 14. September 2025 gezeigt. Zur Sammlungspräsentation “Vom Klang der Bilder” finden die Führungen sonntags ... Mehr lesen»
- Mannheim / Neckar-Odenwald / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Stell dir vor, du bist zwölf Jahre alt und leitest ein Handwerks-Unternehmen. Blödsinn? Nein. Beim Online-Spiel MeisterPower ist genau das möglich. „Es geht um praxisnahes Handeln, strategisches Denken und um Teamwork“, sagt Susanne Bäcker-Valerius von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Im Kammerbezirk waren erst jetzt wieder Schülerinnen und Schüler ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die zweite Heidelberger Schlossbeleuchtung des Jahres 2025 steht bevor und verspricht, ein unvergessliches Erlebnis für Einheimische wie auch Gäste aus aller Welt zu werden. Am 6. September 2025 wird das Heidelberger Schloss ab 22.15 Uhr in einem atemberaubenden Lichterglanz erstrahlen. Danach wird das Feuerwerk die romantische Altstadt in bunten Lichtern ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 7. September 2025, lädt die Feuerwehr Speyer alle Bürgerinnen und Bürger zum Tag der Feuerwehr ein. Von 10 bis 18 Uhr öffnet die Feuerwache in der Industriestraße 7 ihre Tore und bietet spannende Einblicke in die vielfältigen Aufgaben und Einsatzbereiche des Brand- und Katastrophenschutzes – in diesem Jahr ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Hundehalterinnen und Hundehalter wissen: Ein Hund ist mehr als nur ein Haustier – er ist ein treuer Begleiter und Teil der Familie. Doch anders als bei uns Menschen können Hunde nicht mit (unserer) Sprache ausdrücken, was ihnen fehlt. Ein gut geschulter Blick und das Wissen um die richtigen Maßnahmen können in ... Mehr lesen»
-