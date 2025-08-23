Bad Bergzabern – Frontalzusammenstoß auf der L490 bei Vorderweidenthal – Motorradfahrer schwer verletzt

Vorderweidenthal / südliche Weinstraße / Bad Bergzabern – (ots) Am Donnerstag, den 22. August, kam es gegen 14:45 Uhr auf der Landesstraße 490 zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern war auf der L490 in Fahrtrichtung Vorderweidenthal unterwegs. Hinter einem Pkw fahrend setzte er etwa auf halber Strecke zwischen der Einmündung L490/B427 und Vorderweidenthal zum Überholen an. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 32-jährigen Frau aus der Verbandsgemeinde Dahn gesteuert wurde.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des überholten Fahrzeugs blieb unverletzt.

Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L490 zwischen der Einmündung zur B427 und Vorderweidenthal voll gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.