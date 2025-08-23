Bad Bergzabern – Alkoholisierte Autofahrerin gestoppt



Bad Bergzabern/Metrpolregion Rhein-Neckar – In der Nacht zum Freitag, 23. August, gegen 02:24 Uhr kontrollierte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Landauer Straße einen Pkw mit französischen Kennzeichen.

Bei der Überprüfung der 39-jährigen Fahrzeugführerin stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab zunächst 1,11 Promille. Auf der Dienststelle bestätigte eine erneute Messung einen Wert von 0,8 Promille.

Die Frau erwartet nun ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot.

Quelle: Polizeidirektion Landau