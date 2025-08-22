Speyer – Tag der Feuerwehr am 7. September 2025



Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 7. September 2025, lädt die Feuerwehr Speyer alle Bürgerinnen und Bürger zum Tag der Feuerwehr ein. Von 10 bis 18 Uhr öffnet die Feuerwache in der Industriestraße 7 ihre Tore und bietet spannende Einblicke in die vielfältigen Aufgaben und Einsatzbereiche des Brand- und Katastrophenschutzes – in diesem Jahr mit einem besonderen Fokus auf Bevölkerungsschutz sowie Wald- und Vegetationsbrände.

Die offizielle Eröffnung findet um 10.30 Uhr statt. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler sowie Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann begrüßen die Gäste mit einer Ansprache, gefolgt von einem gemeinsamen Rundgang über das Gelände.

Neben einer umfangreichen Fahrzeug- und Geräteschau erwarten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Präsentationen, Vorführungen und Mitmachaktionen. Die Facheinheiten der Feuerwehr Speyer sowie weitere beteiligte Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben – darunter THW, die Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) und die First Responder – stellen ihre Einsatzmittel vor und laden dazu ein, selbst einmal Hand an typische Geräte und Materialien zu legen.

Auch für den Feuerwehrnachwuchs ist gesorgt: Die Jugendfeuerwehr Speyer bietet ein unterhaltsames und kindgerechtes Programm für junge Besucherinnen und Besucher.

Natürlich kommt auch das Kulinarische nicht zu kurz: Der Förderverein St. Florian kümmert sich gemeinsam mit der SEG Verpflegung um Speisen und Getränke.

Aufgrund der Veranstaltung wird die Heinkelstraße zwischen der Einmündung Industriestraße und Heinkelstraße am Sonntag, 7. September 2025, im Zeitraum von 7 bis 21 Uhr für den Individualverkehr gesperrt. Umleitungen über die Industriestraße und Am Neuen Rheinhafen werden ausgewiesen. Die Zufahrt ist in die Heinkelstraße ist von der Geibstraße sowie der Straße Am Neuen Rheinhafen aus kommend weiterhin möglich.

Stadt Speyer