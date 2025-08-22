Speyer – Aufnahmeprüfung für Kirchenmusiker/in im Nebenamt – Drei Prüfungstermine im September



Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kaiserslautern/Speyer/St. Ingbert. Das Bischöfliche Kirchenmusikalische Institut bietet musikinteressierten Laien ab 13 Jahren mit bereits soliden Klavierspielfähigkeiten an, sich im zweijährigen D-Kurs oder dreijährigen C-Kurs zum nebenamtlichen Organisten oder Chorleiter ausbilden zu lassen. Neben dem Einzelunterricht in Orgel, Klavier und Gesang unter der Woche werden samstagvormittags weitere Fächer wie Chorleitung, Musiktheorie oder Popularkirchenmusik in der Gruppe unterrichtet.

Für den D- und C-Kurs finden Aufnahmeprüfungen an den drei Ausbildungsorten Kaiserslautern (20.9.), Speyer (25.9.) und Sankt Ingbert (27.9.) statt. Um Anmeldung spätestens eine Woche vor dem Termin wird gebeten. Nähere Infos unter www.bki-speyer.de oder Tel.: 06232/10093-20.

Quelle: Bistum Speyer