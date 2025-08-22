Sandhausen – SV Sandhausen feiert ersten Saisonsieg

Sandhausen/ Metropolregion-Rhein-Neckar. Der SV Sandhausen hat am 3. Spieltag das Heimspiel gegen den KSV Hessen Kassel mit 3:2 (Halbzeit 2:0) gewonnen und den ersten Saisonsieg in der Regionalliga Südwest gefeiert. Vor 2.514 Zuschauern brachte Torjäger Pascal Testroet in der 8. Minute den SV Sandhausen mit 1:0 in Führung. Jahn Herrmann erhöhte dann in der 35. Minute auf 2:0 für den SVS. Gleich nach der Pause verkürzte der Kasseler Benjamin Girth (48.) zum 1:2. Mit seinem zweiten Treffer erhöhte Testroet (58.) auf 3:1. Kurz vor Spielende gelang Zvonimir Plavcic (89.) der Anschlusstreffer zum 3:2-Endstand. Nach zwei Niederlagen verbesserte sich der SV Sandhausen mit drei Punkten auf den 12. Tabellenrang. Am Samstag (23.8 um 14 Uhr) spielt der SV Sandhausen dann auswärts beim FC Astoria Walldorf. Die Walldörfer hatten das letzte Auswärtsspiel beim TSV Steinbach Haiger mit 2:4 verloren und damit wie Sandhausen bereits schon zweimal verloren. Weitere Informationen über den SV Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de

Text Michael Sonnick

