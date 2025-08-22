Rhein-Pfalz-Kreis – Kreis richtet Container-Umkleiden für die Neue Kreissporthalle ein



Rhein-Pfalz-Kreis – Metropolregion Rhein-Neckar. Gute Nachrichten für die Schülerinnen und Schüler des Paul-von-Denis-Schulzentrums in Schifferstadt und die umliegenden Vereine: Schon bald können sie zwei neue Container-Umkleiden

für die Neue Kreissporthalle nutzen. Damit wurde eine Zwischenlösung für den Ausfall der Umkleide-und Duschräume der Kreissporthalle gefunden, die seit einem Wasserschaden im März nicht mehr betreten werden dürfen.

Um den Schülerinnen und Schülern sowie Vereinsmitgliedern eine beheizbare Alternative zu bieten, hat der Kreis zwei Container gekauft, die die zuvor an der Justus-von-Liebig-Realschule plus in Maxdorf als Klassenräume genutzt wurden. Diese Container werden nun in Schifferstadt aufgestellt und für die Nutzung als Umkleideräume mit vorhandenen Möbeln ausgestattet. Die Container sowie ihr Abbau in Maxdorf, Transport und Aufbau an der neuen Stelle in Schifferstadt schlagen mit knapp 50.000 Euro zu Buche.

Die Container werden auf dem Parkplatz der Kreissporthalle am Neustückweg aufgestellt; die Eingänge zeigen dabei zu der Halle hin, so dass die Schülerinnen und Schüler keine Straße überqueren müssen, um zu den Umkleideräumen zu gelangen. Die Vorbereitungen laufen bereits und die Container werden voraussichtlich vom 25. bis 28. August an der Kreissporthalle angeliefert und aufgestellt.

Die bisherigen Umkleiden, WC-Räume und Duschen der Neuen Kreissporthalle können seit einem Wasserschaden im März nicht mehr genutzt werden. Für die Reparatur bzw. Sanierung dieser Räume sind jedoch zeitaufwendige Gutachten und Planungen nötig. Mit den Container-Umkleiden wird sichergestellt, dass die Schulkinder in der Zwischenzeit auch weiterhin einen geregelten

Sportunterricht erhalten und sich – im Hinblick auf den bevorstehenden Herbst und Winter – hierfür in beheizbaren Räumen umziehen können.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis

