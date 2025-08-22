Rhein-Pfalz-Kreis – Herausragende Leistungen erbracht – Ortsbürgermeister Marohn zeichnet erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler des VfL Neuhofen aus

Neuhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar.Für ihre herausragenden Leistungen sind am Mittwochabend, 20. August 2025, Sportlerinnen und Sportler des VfL Neuhofen durch Ortsbürgermeister Ralf Marohn geehrt worden. Im VfL-Vereinsheim übergab er Urkunden an die erfolgreichen Athletinnen und Athleten, die durch ihre Spitzenergebnisse bei Turn-, Leichtathletik- und Tischtennis-Wettkämpfen in den zurückliegenden Monaten aufhorchen ließen. Bei der Übergabe unterstrich Marohn, dass der Sport wichtig für die Gemeinde sei, weil ein reges Vereinsleben unter anderem die Integration und Teilhabe auf vielen Ebenen überhaupt erst möglich mache und beides nachhaltig fördere.

Allen voran die Nachwuchskräfte des VfL konnten sich zuletzt sportlich auszeichnen. Beim ersten Turn10-Pfalzcup des Pfälzer Turnerbundes im Februar in Miesau errangen die VfL-Juniorinnen in mehreren Wettkampfklassen Siege und Vize-Meisterschaften. Linda Quinger (Jahrgangsstufe 2017), Lena Kessinger (Jahrgangsstufe 2015) sowie Lilli Grieshaber (Jahrgangsstufe 2014) siegten jeweils in ihrer Klasse und holten damit die Pfalzmeistertitel. Miljana Wagner (Jahrgangsstufe 2011) und Amelia Kida (Jahrgangsstufe 2015) erreichten in ihren Wettbewerbsklassen die Vize-Titel.

Der VfL-Leichtathletiknachwuchs sicherte sich bei den Hallen-Pfalzmeisterschaften der U18 in Ludwigshafen zwei Titel. Timo Fuhrmann triumphierte im Kugelstoßen und die 4×200-Meter-Mixed-Staffel mit Timo Fuhrmann, Kira Becker, Jakob Hoffmann und Helena Blasczyk ging als erste durchs Ziel. Gleichzeitig qualifizierte sich die Staffel mit ihrer Siegerzeit für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. Später im Jahr krönte sich Simone Fricke bei den Pfalz-Senioren-Meisterschaften in Edenkoben im Juni im Speerwurf zur Pfalzmeisterin der Klasse W50 (Jahrgänge 1971-1975).

Von der Tischtennisabteilung belegte bereits im März Nachwuchsspielerin Lilly Merkel den dritten Rang beim Bezirks-Ranglistenturnier des Pfälzischen Tischtennis-Verbandes in Neustadt und errang damit einen weiteren Podestplatz für den VfL Neuhofen.

Quelle VfL Neuhofen