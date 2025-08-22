Mannheim – Schul-Teams aus Bammental und Ladenburg führen Handwerksbetriebe am erfolgreichsten -Online-Spiel MeisterPower der Handwerkskammern im Einsatz: Wettbewerb vereint Lerninhalte mit Spaß und Teamwork – Preise jetzt übergeben



Mannheim / Neckar-Odenwald / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Stell dir vor, du bist zwölf Jahre alt und leitest ein Handwerks-Unternehmen. Blödsinn? Nein. Beim Online-Spiel MeisterPower ist genau das möglich. „Es geht um praxisnahes Handeln, strategisches Denken und um Teamwork“, sagt Susanne Bäcker-Valerius von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Im Kammerbezirk waren erst jetzt wieder Schülerinnen und Schüler erfolgreich am Start und durften Preise aus ihrer Hand entgegennehmen. So belegten Teams vom Kurpfalz-Internat in Bammental in der Niveaustufe 1, also den Klassen sieben bis neun, die Plätze 1 bis 3. In der Niveaustufe 2 für die Klassen zehn und elf gingen die Plätze 1 und 2 an das Carl-Benz-Gymnasium Ladenburg und der dritte Platz an das Kurpfalz-Internat Bammental.

Lernen mit Spaß im Team

Das Konzept von MeisterPower: Es verbindet Spiel, Spaß und Teamwork mit konkreten Lerninhalten und macht sie am Beispiel des Handwerks praxisnah nachvollziehbar und plausibel. So ist das kostenlose Online-Spiel im Unterricht flexibel einsetzbar und umfasst zehn unabhängig voneinander spielbare Szenarien. Der Vorteil für Lehrkräfte: „Es lässt sich einfach und ohne großen Aufwand in den Unterricht zur Wirtschafts-, Berufs- und Studienorientierung integrieren“, sagt Susanne Bäcker-Valerius. „Nach unserer Erfahrung haben die Schülerinnen und Schüler richtig Spaß dabei, auf diese Weise Einblicke in verschiedene Handwerksberufe zu bekommen.“ Je Szenario beträgt die Spieldauer zwischen 30 und 45 Minuten, zuzüglich der Vor- und Nachbereitung im Unterricht.

Einblick in Handwerksberufe

Angeboten wird MeisterPower von den acht Handwerkskammern in Baden-Württemberg mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen die Abläufe in Betrieben erfahrbar zu machen und einen realitätsnahen Einblick in Handwerksberufe zu geben. Außerdem sollen auf spielerische Weise ökonomische Kompetenzen vermittelt werden. Die Lernsoftware stellt klar definierte Aufgaben, gibt Hilfestellungen und Feedback. „Es geht um praxisnahes Handeln, strategisches Denken und Teamwork“, sagt Susanne Bäcker-Valerius. „Die Schülerinnen und Schüler wachsen über sich hinaus, wenn sie gemeinsam ihre virtuelle Firma erfolgreich führen – und noch dazu echte Preise gewinnen können.“

Schirmherrschaft der Ministerin

Im Schuljahr 2024/2025 stand der Schülerwettbewerb der acht beteiligten Handwerkskammern unter der Schirmherrschaft von Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann und war mit Sachpreisen in einem Gesamtwert von 8.000,- Euro dotiert. Gespielt wurde in Teams. „Es war also Teamgeist nötig, genau wie im echten Handwerk“, so Susanne Bäcker-Valerius. „Wer gut zusammenarbeitet, hat nicht nur mehr Spaß am Spiel, sondern auch bessere Chancen auf den Sieg.“ Im Kurpfalz-Internat Bammental und am Carl-Benz-Gymnasium ist dies offensichtlich ganz besonders gut gelungen, wie die Ergebnisse nun zeigten.

Nächste Runde ab Januar 2026

Der kommende Wettbewerbszeitraum wurde vom 7. Januar 2026 bis 19. Juni 2026 festgelegt. Dann können sich die nächsten Schulteams Spiel, Spaß, Erkenntnisse zum Handwerk und zu Betriebsabläufen sowie Preise sichern. Zugangsdaten für interessierte Schulen sowie Begleitmaterialien mit konkreten Vorschlägen zur Umsetzung im Unterricht können bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald angefordert werden. Kontakt: Susanne Bäcker-Valerius, Telefon 0621 18002-161, E-Mail: susanne.baecker-valerius@hwk-mannheim.de. Grundsätzliche Infos zu MeisterPower auf www.meister-power.de.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald