Ludwigshafen – Öffentliche Führungen im Wilhelm-Hack-Museum

Ludwigshafen / Metropolregion R_hein-Neckar(red/ak) – Das Wilhelm-Hack-Museum bietet im September an den Wochenenden öffentliche Führungen an. Für die Sonderausstellung “Our Voices. Auf den Spuren Bildender Künstlerinnen” sind die Termine der Führungen samstags von 15 bis 16 Uhr. Die Ausstellung wird bis 14. September 2025 gezeigt. Zur Sammlungspräsentation “Vom Klang der Bilder” finden die Führungen sonntags von 15 bis 16 Uhr statt. Die Teilnahme kostet jeweils 3 Euro. Es ist keine vorherige Anmeldung nötig.
Ort: Wilhelm-Hack-Museum, Antonia Skiba, Berliner Straße 23, 67059 Ludwigshafen
Quelle: Stadt Ludwigshafen