Ludwigshafen – Kinderansprecher in Rheingönnheim gemeldet

Ludwigshafen/ Metropolregion-Rhein-Neckar – Am Donnerstag (21.08.2025, 13:10 Uhr) wurde ein 8-Jähriger im Bereich Königstraße/Eduard-Jost-Straße von einem Mann in einem weißen Transporter angesprochen. Der Unbekannte forderte den Jungen auf, in den Transporter zu steigen. Der 8-Jähriger reagierte richtig, rannte davon und informierte seine Eltern über den Vorfall. Wer kann weitere Hinweise zu dem Vorfall geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Obwohl sich viele verdächtige Meldungen im Nachhinein als unbegründet herausstellen, sind wir dankbar für jeden Hinweis. Melden Sie deshalb bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Wenn Sie wichtige Informationen nur auf sozialen Netzwerken teilen, erfahren wir unter Umständen überhaupt nichts oder erst verspätet davon.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

– Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

– Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in

Ihrer Nachbarschaft vor.

– Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale

Netzwerke.

– Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110

erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

– Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

– Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die

Freizeit festlegen.

– Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen

Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum

Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.