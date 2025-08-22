Ludwigshafen – Der Auftaktspiel zwischen Bayern München und RB Leipzig wird heute (22.8) live übertragen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar/München. Der Bundesliga-Saisonauftakt zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird heute am Freitag, 22. August, live im Fernsehen um 20.30 Uhr bei SAT.1 und auf Sky übertragen.
Der FC Bayern München wurde in der letzten Saison Deutscher Meister und die Leipziger belegten den siebten Rang. RB Leipzig hatte in der Saison 2021/2022 und 2022/2023 zweimal in Folge den DFB-Pokal gewonnen, neuer Trainer in Leipzig ist Ole Werner.
Text von Michael Sonnick
