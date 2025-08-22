Helmstadt-Bargen – NACHTRAG: Unfall mit vier verletzten Personen

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Wie bereits berichtet , kam es gestern Nachmittag gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 292 auf Höhe des Ortseingangs von Helmstadt, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete die 38-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz beim Linksabbiegen im Einmündungsbereich von der B 292 auf die L 530 den Vorrang eines, auf der B 292 in Fahrtrichtung Mosbach, entgegenkommenden Opels. Infolgedessen kollidierten beide Fahrzeuge. Der 26-jährige Opel-Fahrer sowie die beiden 20- bzw. 26-jährigen Mitfahrerinnen erlitten hierbei lediglich leichte Verletzungen. Die Mercedes-Benz-Fahrerin war zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch durch Rettungskräfte der Feuerwehr zügig befreit werden. Für eine weitere Abklärung wurde sie zunächst mittels Rettungswagen in ein nahes gelegenes Krankenhaus verbracht. Letztlich trug auch sie nur leichte Verletzungen davon. Beide Pkw waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kam es vor Ort zu einer Fahrbahnverunreinigung, welche eine Spezialfirma beseitigte.

Während der Unfallaufnahme und den Fahrbahnreinigungsarbeiten musste der Verkehr für die Dauer von fast drei Stunden an der Unfallstelle umgeleitet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.