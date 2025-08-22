  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberger Ausbildungs- und Studientage am 15. und 16. Oktober – Mehr als 60 Betriebe aus Heidelberg und der Region präsentieren sich – „Abend der Ausbildung“

Mehr als 60 Betriebe aus Heidelberg und der Region präsentieren sich am 15. und 16. Oktober bei den Heidelberger Ausbildungstagen im Dezernat#16, unter anderem auch in einem großen Zirkuszelt. Foto: Christian Buck

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Welcher Ausbildungsberuf oder dualer Studiengang passt zu mir? Welche Unternehmen in Heidelberg und der Region bilden aus? Und habe ich bei meinen Bewerbungsunterlagen an alles gedacht? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten die Besucherinnen und Besucher der Heidelberger Ausbildungs- und Studientage am Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. Oktober 2025, im Dezernat#16, Emil-Maier-Straße 16.

Mehr als 60 Ausbildungsbetriebe präsentieren sich und ihre Ausbildungsangebote an den beiden Tagen. Von Industrie, Handwerk und Einzelhandel über Hotellerie und Gastronomie, Kunst und Kultur, die Gesundheits- und Pflegebranche bis hin zu Logistik, Verkehr und die Stadtverwaltung Heidelberg – die Bandbreite der beteiligten Branchen und Betriebe ist groß. Die Veranstaltung bietet allen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, sich vor Ort persönlich mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Unternehmen sowie anderen angehenden Auszubildenden über Ausbildungs- und (duale) Studienangebote auszutauschen. Der Eintritt zu den Heidelberger Ausbildungs- und Studientagen ist kostenlos.

Los geht es mit dem „Abend der Ausbildung“ am Mittwoch, 15. Oktober, von 17.30 bis 20.30 Uhr. Dieser bietet allen Interessierten und insbesondere auch Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder zur Studien- und Ausbildungsmesse zu begleiten, sich zu informieren, Fragen zu klären und bei der Berufswahl zu unterstützen. Am Donnerstag, 16. Oktober, von 8.30 bis 16 Uhr ist die Messe hauptsächlich für die angemeldeten Schulklassen geöffnet. Einzelpersonen können die Messe jedoch auch ohne Anmeldung besuchen.

Bewerbungstipps, kostenlose Bewerbungsfotos und Prüfung der Bewerbungsunterlagen

Die Heidelberger Ausbildungs- und Studientage bieten eine wertvolle Gelegenheit, Ausbildungsberufe, (duale) Studiengänge und regionale Ausbildungsbetriebe kennenzulernen. Teilnehmende erhalten Bewerbungstipps von Expertinnen und Experten und haben die Chance, sich mit anderen Auszubildenden auszutauschen. Im Bewerbungscafé, dem Café Leitstelle, können Schülerinnen und Schüler außerdem kostenlos professionelle Bewerbungsfotos erstellen und ihre Bewerbungsunterlagen überprüfen lassen. Ein Mitmachparcours rundet das Programm ab.

Auch in diesem Jahr haben die teilnehmenden Unternehmen wieder die Möglichkeit, an ausgewählte Interessierte ein „Goldenes Ticket“ zu vergeben. Dieses bietet angehenden Auszubildenden eine einzigartige Chance zu einem Rundgang durch das Unternehmen oder sogar zu einem Vorstellungsgespräch für ein Praktikum oder eine Ausbildungsstelle. Weitere Informationen zu den Heidelberger Ausbildungs- und Studientagen, unter anderem zu den teilnehmenden Betrieben, gibt es im Internet unter www.heidelberger-ausbildungstage.de.

Mit Bus und Bahn gut erreichbar

Die Heidelberger Ausbildungstage im Dezernat#16 sind mit der Straßenbahnlinie 26 (Haltestelle Czernybrücke) direkt erreichbar. Vom Hauptbahnhof und der Haltestelle Betriebshof ist der Veranstaltungsort in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.

Zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler und ihrer Familien organisiert die Stadt gemeinsam mit vielen Partnern bereits seit 15 Jahren die Heidelberger Ausbildungstage. Für die Veranstaltung kooperieren das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, das Amt für Schule und Bildung sowie relevante lokale Akteure wie Verbände und die Agentur für Arbeit. Nachfragen zu den Ausbildungstagen beantworten Julia Megnin vom Regionalen Bildungsbüro der Stadt, Telefon 06221 58-32000, E-Mail julia.megnin@Heidelberg.de, sowie Larissa Zaminer vom Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, Telefon 06221 58-30004 E-Mail larissa.zaminer@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

