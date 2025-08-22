Heidelberg – Wow! Magischer Glanz über Neckar und Schloss am 5. September : Illumination, Feuerwerk bis vielfältigem Rahmenprogramm bei der zweiten Schlossbeleuchtung!



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die zweite Heidelberger Schlossbeleuchtung des Jahres 2025 steht bevor und verspricht, ein unvergessliches Erlebnis für Einheimische wie auch Gäste aus aller Welt zu werden. Am 6. September 2025 wird das Heidelberger Schloss ab 22.15 Uhr in einem atemberaubenden Lichterglanz erstrahlen. Danach wird das Feuerwerk die romantische Altstadt in bunten Lichtern erstrahlen lassen.

Schon der amerikanische Schriftsteller Mark Twain zeigte sich bei seinem Besuch in Heidelberg 1878 von der Schlossbeleuchtung tief beeindruckt: „Immer wieder schossen aus den Türmen dicke Bündel von Raketen in die Nacht, und der Himmel erstrahlte im Licht leuchtender Pfeile, die in den Zenith zischten, kurz verhielten und sich dann graziös nach unten bogen, um in einem wahren Springbrunnen von farbig sprühenden Funken zu bersten.”

Einen hervorragenden Blick auf das Schauspiel garantieren das nördliche Neckarufer, der Philosophenweg sowie die Nepomuk-Terrasse und die Scheffelterrasse im Schlossgarten. Hautnah am Geschehen ist man ebenso auf einem Schiff der Weissen Flotte. Höhepunkte sind neben der Illumination des Schlosses das Brillant-Feuerwerk von der Alten Brücke, das Jahr für Jahr die Zuschauer in Staunen versetzt.

Darüber hinaus können sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen, das von musikalischen Darbietungen über einen Kunsthandwerkermarkt bis hin zu Stadtführungen reicht:

Auf der Nepomuk-Terrasse am nördlichen Ende der Alten Brücke lädt ein kleiner Biergarten die Besucher zwischen 16 und 23 Uhr zum gemütlichen Beisammensein ein, ab 18 Uhr mit Live-Musik der Band „Red Hot Dixie Devils”.

Auf dem Kornmarkt lockt zwischen 11 und 20 Uhr ein Kunsthandwerker- und Warenmarkt.

Vertreter der Heidelberger Schausteller sorgen bereits ab Donnerstag am Bismarckplatz und Anatomiegarten zur Einstimmung auf die Veranstaltung für das leibliche Wohl, am Samstag zusätzlich an der Neckarwiese.

Die Altstadt wartet darauf, bei einem öffentlichen Rundgang um 10.30 Uhr und 14.30 Uhr (Deutsch) oder 10.30 Uhr (Englisch) entdeckt zu werden (Tickets online unter www.heidelberg-marketing.de).

Weiterhin lädt um 13.30 Uhr eine Stadtrundfahrt mit Schlossrundgang zur bequemen und informativen Entdeckung von Heidelberg ein. Treffpunkt: Neckarmünzplatz, Infotafel/Bushaltestelle (Tickets online unter www.heidelberg-marketing.de).

Der Cabriobus startet von 10 – 17 Uhr alle 30 Minuten zu einer ca. 50-minütigen Rundtour in zehn Sprachen durch Heidelberg, Haltestelle ist der Karlsplatz.

Förderer und Sponsoren der Heidelberger Schlossbeleuchtungen sind in diesem Jahr: Weisse Flotte Heidelberg GmbH & Co. KG, GGH Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg, Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH, Heidelberger Brauerei GmbH, Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg sowie die Odenwald Quelle GmbH & Co. KG.

Bitte beachten: An der Nepomuk-Terrasse sind keine PKW-Parkplätze vorhanden. Das Parken auf der Altstadtseite ist unter der Alten Brücke sowie östlich und westlich der Alten Brücke ab 14 Uhr verboten. Aufgrund der Aufbauarbeiten für das Feuerwerk ist die Alte Brücke ab 16 Uhr für Fußgänger und jeglichen Verkehr komplett gesperrt. Von der Altstadtseite aus können Fußgänger über das Wehr (Höhe Karlstorbahnhof) die Nepomuk-Terrasse auf der Neuenheimer Seite erreichen. Die Bundesstraße B37 wird ab ca. 21.30 Uhr entlang der Altstadt bis zum Karlstor und die Theodor-Heuss-Brücke ab ca. 22 Uhr für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Fußgänger können die Theodor-Heuss-Brücke aber durchgehend passieren. Die Brückenkopfstraße ab der Brückenstraße, die Ziegelhäuser Landstraße bis zum Stiftweg sowie die Neuenheimer Landstraße und die Uferstraße werden ab 20.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Alle Sperrungen werden nach Ende der Veranstaltung gegen 23.30 Uhr wieder aufgehoben. Auch ist zu beachten, dass es nach der Veranstaltung aufgrund von Abbauarbeiten an den Neckarbrücken zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Quelle: Heidelberg Marketing GmbH