  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

22.08.2025, 20:38 Uhr

Heidelberg – Start-up-Power in der Stadt: Oberbürgermeister Eckart Würzner erhielt Einblicke bei BioLabs

Dr. Markus Krohn (l.), einer der Geschäftsführer des Start-ups Bimovis, erläuterte Oberbürgermeister Eckart Würzner (r.) die Ziele und Tätigkeiten des Unternehmens.
Foto: Stadt Heidelberg
Heidelberg/ Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Oberbürgermeister Eckart Würzner besuchte am Mittwoch, 20. August 2025, den Start-up-Inkubator BioLabs Heidelberg. Im ersten deutschen Standort von BioLabs profitieren Unternehmen von vollausgestatteten, mitwachsenden Labor- und Büroräumen sowie individueller Beratung durch erfahrene Partnerinnen und Partner aus der Pharma- und Life-Science-Branche. Die Stadt Heidelberg, der Technologiepark Heidelberg und das Cluster BioRN hatten die Ansiedlung des Inkubators maßgeblich unterstützt.

Im Rahmen eines lockeren „Meet and Mingle“ besichtigte Oberbürgermeister Eckart Würzner die Räumlichkeiten und tauschte sich mit innovativen Start-ups aus. Diese entwickeln beispielsweise Lösungen im Bereich Krebstherapie, Alzheimer und chronische Erkrankungen. Bei dieser Gelegenheit gab es Einblicke in das Konzept von BioLabs und die Arbeit der Gründerinnen und Gründer.

„Heidelberg ist heute mehr denn je ein Magnet für kluge Köpfe und mutige Ideen – besonders im Bereich der Lebenswissenschaften“, betonte Oberbürgermeister Würzner. „BioLabs steht beispielhaft für die Verbindung von Forschung, Unternehmertum und gesellschaftlichem Fortschritt. Der Beitrag dieses Innovationsortes zur wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung unserer Stadt ist beeindruckend. Die hier entwickelten Lösungen haben das Potenzial, das Leben von Millionen Menschen weltweit zu verbessern – ein Erfolg, der weit über Heidelberg hinausstrahlt.“

„Heidelberg passt perfekt zu BioLabs – denn unser Ansatz ist es nicht nur, Räume zur Verfügung zu stellen, sondern Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. Heidelbergs innovative Startup-Kultur, in Verbindung mit dem Life-Science-Cluster des gesamten Rhein-Neckar-Raums, ist dafür die ideale Umgebung“, ergänzte Ann-Kristin Mueller, Standortleiterin von BioLabs Heidelberg.

Zu den aktuellen Unternehmen in BioLabs Heidelberg gehören unter anderem die folgenden Unternehmen, die am Austausch teilgenommen haben:

– Anavo Therapeutics: Das Unternehmen mit Hauptsitz in Leiden, Niederlande, entwickelt spezielle Wirkstoffe, die gezielt bestimmte Enzyme im Körper beeinflussen – sogenannte Phosphatasen. Diese spielen eine wichtige Rolle bei Erkrankungen wie Krebs oder Autoimmunerkrankungen. Durch die gezielte Steuerung dieser Enzyme können neue Therapieansätze entstehen.

– Bimovis: Gegründet 2023 arbeitet das Unternehmen mit dem EMBL Imaging Centre Heidelberg zusammen. Das Tätigkeitsfeld reicht von hochpräzisen Mikroskopieverfahren, bei denen biologische Strukturen in extrem hoher Auflösung sichtbar gemacht werden, über moderne Visualisierungstechniken bis hin zu Schulungen für Fachleute.

– FundaMental Pharma: Die Ausgründung aus dem Fachbereich Neurobiologie der Universität Heidelberg aus dem Jahr 2016 entwickelt Lösungen zum Schutz und zur Wiederherstellung neuronaler Funktionen bei Erkrankungen wie Alzheimer.

– Quantilight: Die 2025 umgesetzte Ausgründung des Max-Planck-Instituts für Medizinische Forschung entwickelt ein tragbares Blutsystem zur häuslichen Anwendung. Ziel ist eine schnelle, kostengünstige und patientenfreundliche Medikamentenüberwachung für chronisch Kranke.

– Revier Therapeutics GmbH: Gegründet 2023 entwickelt die Ausgründung aus der molekularen Herzforschung der Universität Heidelberg Humantherapeutika im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

– Umlaut bio: Eine Ausgründung des EMBL von 2024 widmet sich der Entwicklung von Wirkstoffen, die bei einem neuen therapeutischen Ansatz bei Krebs- und Autoimmunerkrankungen eingesetzt werden.

BioLabs und andere Pioniere: Wie der hip Heidelbergs Zukunft mitgestaltet

BioLabs Heidelberg ist auf dem Heidelberg Innovation Park (hip) in einem Gebäude des Technologiepark Heidelbergs angesiedelt. Die 15 Hektar große Konversionsfläche an der Speyerer Straße entwickelt sich zu einem Hotspot für Künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Informationstechnologie, Digitale Medien und Lebenswissenschaften. Rund 700 Beschäftigte arbeiten dort bereits an Innovationen: von Implantaten, die Epilepsie-Anfälle verhindern können, über künstlich erzeugtes Fleisch bis hin zu Forschung für Demenztherapie. Aktuell haben bereits mehr als 70 Unternehmen auf dem hip ihren neuen Standort gefunden. Nach Abschluss der Entwicklung werden in dem Quartier bis zu 4.000 Arbeitsplätze entstanden sein.

Ergänzend: Heidelberg ist eine der deutschen Start-up-Hochburgen – das hat jüngst eine Studie des Startup-Verbandes untermauert: Mit 13,4 Neugründungen auf 100.000 Einwohnern in den vergangenen zwölf Monaten hat Heidelberg die zweithöchste Gründungsdynamik aller deutschen Städte.

Quelle: Stadt Heidelberg

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com