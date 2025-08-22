Heidelberg – „Sport im Park“-Special: Vollmondwanderung mit totaler Mondfinsternis am 7. September



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein seltenes Himmelsspektakel erwartet die Teilnehmenden am Sonntag, 7. September 2025, wenn „Sport im Park“ gemeinsam mit dem Deutschen Alpenverein Sektion Heidelberg zur Vollmondwanderung mit totaler Mondfinsternis einlädt. Bei klarem Himmel bietet sich die Gelegenheit, eine totale Mondfinsternis über Heidelberg in eindrucksvoller Kulisse zu erleben. Die geführte Wanderung beträgt etwa sechs Kilometer mit rund 300 Höhenmetern, die in circa zwei Stunden bewältigt werden. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Rohrbach Süd. Der Mondaufgang beginnt um 19.52 Uhr, die totale Mondfinsternis endet um 20.52 Uhr. Der Rückweg endet voraussichtlich um 22.30 Uhr. Die Wanderung wird von Markus Gerstenberger und Maren Greive vom Deutschen Alpenverein Heidelberg begleitet. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind: Stirnlampe (idealerweise mit Rotlicht), knöchelhohe Wanderschuhe, eventuell Fernglas und Verpflegung.

Sport im Park: Wöchentliche Kurse und einmalige Specials

Gemeinsam in der Gruppe an der frischen Luft etwas für die Fitness tun: Das können Heidelbergerinnen und Heidelberger bei „Sport im Park“ – kostenlos und unter Anleitung professioneller Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Stadt Heidelberg, Sportkreis Heidelberg und Heidelberger Sportvereine bieten montags bis sonntags insgesamt 40 Kurse auf Grün- und Parkflächen in allen Stadtteilen an. Das Programm und ein Newsletter sind verfügbar unter www.heidelberg.de/sportimpark. Die Vielfalt ist groß – von Pilates, Zumba, Tai Chi und Ving Tsun über Yoga, Gymnastik für Jedermann und Calisthenics bis hin zu Boules und Nordic Walking. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, ein Einstieg jederzeit möglich. Ergänzt werden die wöchentlichen Kurse von einmaligen Aktionen. Saisonende ist am 29. September 2025.

Quelle: Stadt Heidelberg