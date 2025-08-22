Heidelberg – „Heimat shoppen“ in Ziegelhausen und Kirchheim am 13. September



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom Kulturfrühstück über eine kostenlose Höranalyse und Frisurenberatung bis hin zur alkoholfreien Weinverköstigung: Am Samstag, 13. September 2025, bieten Betriebe in Ziegelhausen und Kirchheim besondere Services an, die es so nicht im Online-Handel gibt. Sie beteiligen sich mit Unterstützung der Stadt Heidelberg an der bundesweiten Aktion „Heimat shoppen“ der Industrie- und Handelskammer. Ziel der Aktion ist es, lokale Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister zu stärken, deren Bedeutung für die Lebensqualität in den Stadtteilen hervorzuheben und für Belebung, Frequenz und mehr Kundschaft zu sorgen.

Die Teilnehmenden Betriebe haben an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Viele bieten auch spezielle Aktionen für Kinder an, beispielsweise Entenangeln, Malaktionen, Glücksräder und eine Hüpfburg. Auch Heidelbergerinnen und Heidelberger aus anderen Stadtteilen sowie Gäste sind eingeladen, an diesem Tag in Ziegelhausen und Kirchheim einen Einkaufsbummel zu machen. Die teilnehmenden Betriebe mit ihren Aktionen im Überblick:

Ziegelhausen:

– Hörmanufaktur Schuster, Kleingemünder Straße 9: Hörschutz zum Mitnehmen, Gratis Hörtest

– Buch-Markt, Kleingemünder Straße 16: Büchertisch „Rund um Heidelberg“, Kulturfrühstück, Ideen zum Schulstart, Tee-Testung und Präsentation der Bestseller-Liste

– Krammer & Mahl GmbH, Kleingemünder Straße 23: Informationsmobil „Wärmepumpe“, Rabatte auf Badmöbel ausgewählter Top-Marken, Fachpaten im Fokus: Brötje & Smart Home, Grünbeck Wasseraufbereitung, Beratung zu seniorengerechten Bädern sowie zu Förderprogrammen

– Key Personal Training, Kleingemünder Straße 34: Info-Tag Wechseljahre, 11 Uhr: Der Beckenboden, 13 Uhr: Ohne Stress durch die Zeit, Willkommensrabatt auf Studio-Angebote

– AJ Nail Care, Kleingemünder Straße 37: Sektempfang, Willkommensrabatt – 10 Prozent auf die Erstbehandlung, Beratung

– Bordelaise Weinhandlung GmbH, Peterstaler Straße 33: Verkostung der Südtiroler Weine von Peter Zemmer, Verkostung der BiB-Art Weinfässchen und kleine Snacks solange der Vorrat reicht, 10 Prozent auf alle Weine von Peter Zemmer

– Elektro Scheuerer, Peterstaler Straße 40: Sektempfang, Show-Backen und Verkostung mit Kuchenbäcker & Waffeleisen, Beratung zu Wallboxen, E-Mobilität und Photovoltaikanlagen

– Brauerei zum Klosterhof GmbH, Stiftweg 4: Frischbier gratis: 0,1 Liter zur Probe am Verkaufsstand, 14 und 15.30 Uhr Brauereibesichtigung, Teilnahmegebühr 14,50 Euro, Anmeldung unter info@brauerei-events.de

Kirchheim:

– Friseur Karin Bolz, Breslauer Straße 35: Haar-Extensions, Individuelle Beratung: Frisurenstylings und Pflegeprodukte

– Nullkohol, Hardstraße 90: Alkoholfreier Wein-Probierstand 11 bis 18 Uhr, Weinproben: 45-minütige Verkostungen, um die Vielfalt zu entdecken, 13 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, maximal zehn Teilnehmende pro Probe, 15 Euro pro Person, Anmeldung unter www.nullkohol.de/shop, Lagerbesichtigungen, Spielmöglichkeiten für Groß und Klein

– Pro Comp, Odenwaldstraße 8: Filme (DVD und Blue Ray), PC-Spiele, Konsolenspiele zum kleinen Preis

– Buch und Kunst, Odenwalstraße 20: Würfel-Gewinnspiel, Malaktion für Kinder „Bücherhelden“

– Restaurant Dufke (10 bis 14 Uhr), Odenwaldstraße 39: 11 bis 13 Uhr Minischnitzel zum Probieren, Präsentation einer Geburtstagstafel, Bankettmappe mit Menü- und Cateringangeboten zum Mitnehmen

– First Reisebüro, Schwetzinger Straße 40: Entenangeln, Glücksrad mit Gewinnspiel, Hüpfburg

– Hut Vogel, Schwetzinger Straße 46: Präsentation der neuen Strickmützenkollektion

– Eis Dolomiti, Schwetzinger Straße 51: Kinder erhalten kostenlos bunte Streusel oder Smarties als Topping, 16 bis 18 Uhr Aktion „Nimm 3 zahle 2“

– Broe & Eickmeyer Hörakustik GbR, Schwetzinger Straße 52: Glücksrad und Hörtests

– Hörakustik Leitert GbR, Schwetzinger Straße 60: kostenloser TÜV für Ihre Hörgeräte, kostenlose Höranalyse

– Apotheke Schmitt, Schwetzinger Straße 61: Digitalisierung im Gesundheitswesen – wie nutze ich die App für ein E-Rezept?, Probierangebot „Gesundheit rundum“ – Mikronährstoffe von Orthomol kennenlernen, Teemischen für Kinder

– Zentral-Apotheke, Schwetzinger Straße 78: Verschenken historischer Apothekergefäße, Vorführung der App und weiterer Services

– Blüten(t)raum, Schwetzinger Straße 80: Blütenarmband selbst binden

– Metropol Fahrschule GmbH, Schwetzinger Straße 81: Verlosung von Zeiteinheiten am Fahrsimulator

– Die Beckerei, Schwetzinger Straße 82a: Ganz viel Genuss – Rohrnudel und Schneckennudel Stück 2,50 Euro

– G-Style, Schwetzinger Straße 93: von 14 bis 18 Uhr gibt es 20 Prozent auf alle Produkte, Sekt- und Snacks, Beratung zur Haarverlängerung

Quelle: Stadt Heidelberg