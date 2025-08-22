Frankenthal – StrandBad-Saison endet – OstparkBad öffnet



Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Frankenthal. Am Sonntag, 31. August 2025, öffnet das StrandBad zum letzten Mal in dieser Saison für Badegäste. Ab Montag, 1. September 2025, wechselt es in den Parkbetrieb, die Schwimmbecken und der Weiher sind dann für Gäste nicht mehr nutzbar.

Zeitgleich öffnet ab Montag, 1. September 2025, das OstparkBad und die Sauna. Geöffnet ist das OstparkBad montags von 10 bis 20 Uhr, dienstags 6.30 bis 19 Uhr, mittwochs 6.30 bis 22 Uhr, donnerstags 6.30 bis 18.30 Uhr, freitags 6.30 bis 23 Uhr, samstags 8 bis 23 Uhr und Sonn- und Feiertag von 8 bis 21 Uhr. Einlass ist bis eine Stunde vor Schließung möglich. Die OstparkSauna hat montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr geöffnet, wobei mittwochs Damen-Sauna ist, freitags und samstags von 10 bis 23 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 21 Uhr. Weitere Informationen unter www.ostparkbad.de.

Quelle: Stadtwerke Frankenthal GmbH