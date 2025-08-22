Eberbach – ERSTMELDUNG: Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst

Rhein-Neckar-Kreis / Eberbach/ Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Aktuell kommt es im Klausenweg aufgrund einer Explosion in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zum Einsatz von Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die Ursache für die Explosion ist derzeit noch unklar. Nach derzeitigem Kenntnissstand wurde eine Person leicht verletzt. Wir berichten nach.
- Ludwigshafen / Metropolregion R_hein-Neckar(red/ak) – Das Wilhelm-Hack-Museum bietet im September an den Wochenenden öffentliche Führungen an. Für die Sonderausstellung “Our Voices. Auf den Spuren Bildender Künstlerinnen” sind die Termine der Führungen samstags von 15 bis 16 Uhr. Die Ausstellung wird bis 14. September 2025 gezeigt. Zur Sammlungspräsentation “Vom Klang der Bilder” finden die Führungen sonntags ... Mehr lesen»
- Mannheim / Neckar-Odenwald / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Stell dir vor, du bist zwölf Jahre alt und leitest ein Handwerks-Unternehmen. Blödsinn? Nein. Beim Online-Spiel MeisterPower ist genau das möglich. „Es geht um praxisnahes Handeln, strategisches Denken und um Teamwork“, sagt Susanne Bäcker-Valerius von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Im Kammerbezirk waren erst jetzt wieder Schülerinnen und Schüler ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die zweite Heidelberger Schlossbeleuchtung des Jahres 2025 steht bevor und verspricht, ein unvergessliches Erlebnis für Einheimische wie auch Gäste aus aller Welt zu werden. Am 6. September 2025 wird das Heidelberger Schloss ab 22.15 Uhr in einem atemberaubenden Lichterglanz erstrahlen. Danach wird das Feuerwerk die romantische Altstadt in bunten Lichtern ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 7. September 2025, lädt die Feuerwehr Speyer alle Bürgerinnen und Bürger zum Tag der Feuerwehr ein. Von 10 bis 18 Uhr öffnet die Feuerwache in der Industriestraße 7 ihre Tore und bietet spannende Einblicke in die vielfältigen Aufgaben und Einsatzbereiche des Brand- und Katastrophenschutzes – in diesem Jahr ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Hundehalterinnen und Hundehalter wissen: Ein Hund ist mehr als nur ein Haustier – er ist ein treuer Begleiter und Teil der Familie. Doch anders als bei uns Menschen können Hunde nicht mit (unserer) Sprache ausdrücken, was ihnen fehlt. Ein gut geschulter Blick und das Wissen um die richtigen Maßnahmen können in ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar/München. Der Bundesliga-Saisonauftakt zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird heute am Freitag, 22. August, live im Fernsehen um 20.30 Uhr bei SAT.1 und auf Sky übertragen. Der FC Bayern München wurde in der letzten Saison Deutscher Meister und die Leipziger belegten den siebten Rang. RB Leipzig hatte in der Saison 2021/2022 ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Gute Nachrichten von der Hochstraße Süd: Für den Ersatzbau ist mit der Betonage des letzten Abschnitts ein wichtiger Meilenstein erreicht, der Rohbau der neuen Brücke ist nun vollendet. “Ich freue mich sehr, dass die Arbeiten so gut und zügig vorangekommen sind, das ist ein beeindruckendes Ergebnis. Auch wenn noch einige Arbeiten ... Mehr lesen»
- Rhein-Pfalz-Kreis – Metropolregion Rhein-Neckar. Gute Nachrichten für die Schülerinnen und Schüler des Paul-von-Denis-Schulzentrums in Schifferstadt und die umliegenden Vereine: Schon bald können sie zwei neue Container-Umkleiden für die Neue Kreissporthalle nutzen. Damit wurde eine Zwischenlösung für den Ausfall der Umkleide-und Duschräume der Kreissporthalle gefunden, die seit einem Wasserschaden im März nicht mehr betreten werden dürfen. ... Mehr lesen»
- Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Necker – Ab sofort wartet auf dem Storchenwanderweg in Winden ein neues Highlight für Familien, Schulklassen, Vereine und Freundesgruppen: eine interaktive Rätsel- und Aufgabenrallye über die App Actionbound. Auf spielerische Weise entdecken Teilnehmende den beliebten Themenweg rund um das Leben der Störche – und stellen sich dabei spannenden Herausforderungen. Die digitale ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute (21.08.2025) wurde der ehemalige Leiter der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Polizeidirektor Marco Weißgerber, von Polizeipräsident Andreas Sarter verabschiedet. Ihm wurde bereits zum 01. März 2025 die Leitung des Führungsstabes im Polizeipräsidium Rheinpfalz übertragen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Marco Weißgerber wurde 2002 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war anschließend ... Mehr lesen»
