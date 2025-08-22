Billigheim – Zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Billigheim / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Donnerstagabend, kurz nach 18.00 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 587 zwischen Dallau und Sulzbach ein schwerer Unfall, bei dem zwei Motorradfahrer und zwei Pkw beteiligt waren. Erste Ermittlungen ergaben, dass die zwei Motorradfahrer von Sulzbach nach Dallau fuhren. Einer der beiden

Motorradfahrer touchierte den ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw, der aus Richtung Dallau kam. Im Kurvenbereich verlor dann schließlich einer der beiden Motorradfahrer die Kontrolle über sein Krad und prallte mit einem weiteren

nachfolgenden Pkw frontal zusammen. Das Motorrad wurde vollständig zerstört, der 20-jährige Motorradfahrer nahezu 100 Meter weit weg geschleudert. Der zweite 20-jährige Motorradfahrer wurde von umherfliegenden Trümmerteilen am Helm getroffen

und kam in einem nahegelegenen Ackergelände zum Liegen. Der Pkw wurde ebenfalls sehr schwer beschädigt. Die Pkw-Lenkerin und eine Mitfahrerin auf dem Motorrad wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst war mit einem

Großaufgebot vor Ort, unter anderem waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

