Bad Dürkheim – Wurstmarkt 2025 – Der Countdown läuft

Mit dem Start des Wurstmarkts öffnet eines der bekanntesten und ältesten Volksfeste Deutschlands wieder seine Pforten. Jedes Jahr zieht es tausende Besucher in die Pfalz, um an diesem traditionsreichen Ereignis teilzunehmen.



Neben kulinarischen Köstlichkeiten stehen vor allem die Weinstände im Mittelpunkt, an denen Winzer ihre besten Tropfen präsentieren. Musik, Fahrgeschäfte und ein buntes Rahmenprogramm sorgen für Unterhaltung für Jung und Alt. Mit seinem besonderen Flair und seiner einzigartigen Mischung aus Tradition und Lebensfreude markiert der Beginn des Wurstmarkts jedes Jahr einen Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Region.

Der Dürkheimer Wurstmarkt findet vom 12.09 – 16.09.2025 und vom 19.09 – 22.09.2025 statt.