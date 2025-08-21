Viernheim – Ein Haus voll Musik – Tag der offenen Tür in der Musikschule

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Musik erleben, ausprobieren und entdecken am 6. September
Die städtische Musikschule lädt am Samstag, 6. September, von 11 bis 16 Uhr herzlich zum
Tag der offenen Tür ein. Unter dem Motto „Ein Haus voll Musik“ öffnet sich das Bürgerhaus,
Kreuzstraße 2-4 , für Kinder, Jugendliche, Eltern und alle Musikinteressierten.
Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm, das zum Mitmachen,
Zuhören und Entdecken einlädt.
Instrumente hautnah erleben
Im Mittelpunkt des Tages stehen die vielen Mitmachstationen, an denen verschiedene
Instrumente ausprobiert werden können – von Streich- und Tasteninstrumenten über
Gitarren und E-Bässe bis hin zum Schlagzeug. Lehrkräfte stehen den Gästen dabei für
Gespräche, persönliche Beratung und kleine musikalische Einblicke zur Verfügung. Ein
besonderes Highlight sind die kostenlosen 15-minütigen Schnuppereinheiten, bei denen
unter individueller Anleitung Instrumente wie Klavier, Gitarre, Cello, Violine oder E-Bass
ausprobiert werden können. Wichtig: Für die Planung ist eine Anmeldung bis spätestens 1.
September über die Homepage der Musikschule unter www.musikschule-viernheim.de
notwendig.
Darüber hinaus öffnet das Tonstudio seine Türen und gewährt spannende Einblicke in die
Produktion eines eigenen Songs. Die Schlagzeuglehrkräfte zeigen die Vielfalt der
Percussion-Instrumente, während im Foyer alle halbe Stunde verschiedene Ensembles mit
kurzen Konzerten für musikalische Abwechslung sorgen. Auch ein Auftritt der bekannten
Tanzgruppe „Dancing Eagles“ steht auf dem Programm und verspricht beste Unterhaltung.
Mitmachen und Stempel sammeln
Für Kinder gibt es ein kleines Extra: Wer alle Instrumentenstationen besucht und seine
Stempelkarte vollständig ausgefüllt hat, darf sich auf eine süße Belohnung freuen. Auch das
leibliche Wohl kommt nicht zu kurz, denn Brezeln, Hot Dogs, süße Snacks und Getränke
sorgen für eine Stärkung zwischendurch.
Ergänzt wird die Veranstaltung durch den Förderverein der städtischen Musikschule, der an
einem Infostand über seine Arbeit, Förderprojekte und Möglichkeiten zur Unterstützung
informiert.
Der Tag der offenen Tür bietet eine ideale Gelegenheit, die Musikschule in entspannter
Atmosphäre kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen und selbst musikalisch aktiv zu
werden. Das Musikschulteam und der Förderverein freuen sich auf zahlreiche
Besucherinnen und Besucher, viele Begegnungen und einen inspirierenden Tag voller
Musik.
Zur Information
Eine Übersicht der einzelnen Angebote ist auf der Homepage der Musikschule unter
www.musikschule-viernheim.de zu finden. Für Rückfragen steht die Geschäftsstelle der
Musikschule im Bürgerhaus, Kreuzstraße 2-4, telefonisch unter 06204-988 403, per E-Mail
unter musikschule@viernheim.de sowie persönlich während der Öffnungszeiten zur
Verfügung. Diese sind: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Montag von 14 bis 16 Uhr,
Mittwoch von 14 bis 18 Uhr und Donnerstag von 14 bis 15 Uhr.
Quelle: Stadt Viernheim