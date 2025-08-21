Viernheim – Ein Haus voll Musik – Tag der offenen Tür in der Musikschule

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Musik erleben, ausprobieren und entdecken am 6. September

Die städtische Musikschule lädt am Samstag, 6. September, von 11 bis 16 Uhr herzlich zum

Tag der offenen Tür ein. Unter dem Motto „Ein Haus voll Musik“ öffnet sich das Bürgerhaus,

Kreuzstraße 2-4 , für Kinder, Jugendliche, Eltern und alle Musikinteressierten.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm, das zum Mitmachen,

Zuhören und Entdecken einlädt.

Instrumente hautnah erleben

Im Mittelpunkt des Tages stehen die vielen Mitmachstationen, an denen verschiedene

Instrumente ausprobiert werden können – von Streich- und Tasteninstrumenten über

Gitarren und E-Bässe bis hin zum Schlagzeug. Lehrkräfte stehen den Gästen dabei für

Gespräche, persönliche Beratung und kleine musikalische Einblicke zur Verfügung. Ein

besonderes Highlight sind die kostenlosen 15-minütigen Schnuppereinheiten, bei denen

unter individueller Anleitung Instrumente wie Klavier, Gitarre, Cello, Violine oder E-Bass

ausprobiert werden können. Wichtig: Für die Planung ist eine Anmeldung bis spätestens 1.

September über die Homepage der Musikschule unter www.musikschule-viernheim.de

notwendig.

Darüber hinaus öffnet das Tonstudio seine Türen und gewährt spannende Einblicke in die

Produktion eines eigenen Songs. Die Schlagzeuglehrkräfte zeigen die Vielfalt der

Percussion-Instrumente, während im Foyer alle halbe Stunde verschiedene Ensembles mit

kurzen Konzerten für musikalische Abwechslung sorgen. Auch ein Auftritt der bekannten

Tanzgruppe „Dancing Eagles“ steht auf dem Programm und verspricht beste Unterhaltung.

Mitmachen und Stempel sammeln

Für Kinder gibt es ein kleines Extra: Wer alle Instrumentenstationen besucht und seine

Stempelkarte vollständig ausgefüllt hat, darf sich auf eine süße Belohnung freuen. Auch das

leibliche Wohl kommt nicht zu kurz, denn Brezeln, Hot Dogs, süße Snacks und Getränke

sorgen für eine Stärkung zwischendurch.

Ergänzt wird die Veranstaltung durch den Förderverein der städtischen Musikschule, der an

einem Infostand über seine Arbeit, Förderprojekte und Möglichkeiten zur Unterstützung

informiert.

Der Tag der offenen Tür bietet eine ideale Gelegenheit, die Musikschule in entspannter

Atmosphäre kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen und selbst musikalisch aktiv zu

werden. Das Musikschulteam und der Förderverein freuen sich auf zahlreiche

Besucherinnen und Besucher, viele Begegnungen und einen inspirierenden Tag voller

Musik.

Zur Information

Eine Übersicht der einzelnen Angebote ist auf der Homepage der Musikschule unter

www.musikschule-viernheim.de zu finden. Für Rückfragen steht die Geschäftsstelle der

Musikschule im Bürgerhaus, Kreuzstraße 2-4, telefonisch unter 06204-988 403, per E-Mail

unter musikschule@viernheim.de sowie persönlich während der Öffnungszeiten zur

Verfügung. Diese sind: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Montag von 14 bis 16 Uhr,

Mittwoch von 14 bis 18 Uhr und Donnerstag von 14 bis 15 Uhr.

Quelle: Stadt Viernheim