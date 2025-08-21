Viernheim – Alleinerziehenden-Brunch am 31. August ab 11 Uhr

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein stärkendes Miteinander bei einem gemütlichen Brunch: Das Familienbildungswerk
Viernheim und das städtische Gleichstellungsbüro laden alle Interessierten am Sonntag,
dem 31. August, von 11 bis 13 Uhr zum nächsten Brunch für Alleinerziehende in das
Familienbildungswerk, Weinheimer Straße 44, ein.
Für ein abwechslungsreiches Familienfrühstück sowie eine Kinderbetreuung ist gesorgt.
Ob alleinerziehend, ledig, getrennt, geschieden, in einer neuen Partnerschaft, Teil einer
Patchworkfamilie oder in einer Beziehung lebend und dennoch im Alltag auf sich allein
gestellt – das Wort „alleinerziehend“ steht heute für eine Vielzahl unterschiedlicher familiärer
Konstellationen. Genau hier setzt der Brunch an: Er bietet die Möglichkeit, Kontakte zu
knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und sich vielleicht auch zusammen den Alltag zu
erleichtern, gemeinsame Freizeitaktivitäten zu erleben oder eine gegenseitige
Kinderbetreuung zu organisieren.
Interessierte können sich per E-Mail beim Gleichstellungsbüro unter
gleichstellungsbuero@viernheim.de oder beim Familienbildungswerk unter
fbw.viernheim@bistum-mainz.de anmelden. Bei der Anmeldung wird darum gebeten
anzugeben, ob eine Kinderbetreuung benötigt wird und wie viele Kinder mitgebracht werden.
Quelle: Stadt Viernheim