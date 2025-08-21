Viernheim – Alleinerziehenden-Brunch am 31. August ab 11 Uhr



Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein stärkendes Miteinander bei einem gemütlichen Brunch: Das Familienbildungswerk

Viernheim und das städtische Gleichstellungsbüro laden alle Interessierten am Sonntag,

dem 31. August, von 11 bis 13 Uhr zum nächsten Brunch für Alleinerziehende in das

Familienbildungswerk, Weinheimer Straße 44, ein.

Für ein abwechslungsreiches Familienfrühstück sowie eine Kinderbetreuung ist gesorgt.

Ob alleinerziehend, ledig, getrennt, geschieden, in einer neuen Partnerschaft, Teil einer

Patchworkfamilie oder in einer Beziehung lebend und dennoch im Alltag auf sich allein

gestellt – das Wort „alleinerziehend“ steht heute für eine Vielzahl unterschiedlicher familiärer

Konstellationen. Genau hier setzt der Brunch an: Er bietet die Möglichkeit, Kontakte zu

knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und sich vielleicht auch zusammen den Alltag zu

erleichtern, gemeinsame Freizeitaktivitäten zu erleben oder eine gegenseitige

Kinderbetreuung zu organisieren.

Interessierte können sich per E-Mail beim Gleichstellungsbüro unter

gleichstellungsbuero@viernheim.de oder beim Familienbildungswerk unter

fbw.viernheim@bistum-mainz.de anmelden. Bei der Anmeldung wird darum gebeten

anzugeben, ob eine Kinderbetreuung benötigt wird und wie viele Kinder mitgebracht werden.

Quelle: Stadt Viernheim