SÜW – Recycling auf einer Din A4-Seite erklärt – Neue Abfalltrennhilfe für den Landkreis SÜW auf Deutsch, Englisch, Ukrainisch und Arabisch



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Abfall ist nicht gleich Abfall, sondern enthält viele Wertstoffe, die nach dem Recycling wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Das spart Energie, die bei der Gewinnung von Rohstoffen aufgebraucht wird, schont die Rohstoffvorkommen auf der Erde und spart zudem Transportwege. Kurzum leistet

Recycling einen wertvollen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Voraussetzung dafür ist allerdings,

dass der Abfall getrennt gesammelt wird.

In Deutschland ist die Abfalltrennung bei den meisten Menschen schon im Alltag verankert. Doch

manchmal kann sie verwirrend sein, zum Beispiel, wenn man Urlaub in einer anderen Ecke

Deutschlands macht. Denn die Sammel- und Tonnensysteme sind auch regional unterschiedlich

gestaltet. Auch für Neubürgerinnen und Neubürger im Landkreis Südliche Weinstraße kann das eine

Herausforderung darstellen.

Dabei ist die richtige Abfalltrennung heute wichtiger denn je: Angesichts wachsender

Umweltbelastungen und steigender Anforderungen an nachhaltiges Handeln kommt es mehr denn je

auf eine sorgfältige Trennung der Abfälle an. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat der

Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft (EWW) eine reich bebilderte Abfalltrennhilfe übersichtlich auf einer Din

A4-Seite in verschiedenen Sprachen erstellt. Diese Übersicht kann dabei unterstützen, die

verschiedenen Abfallarten richtig zu trennen und dazu anregen, Umweltschutz und Nachhaltigkeit im

Alltag zu leben.

Orientierung – Das kann die neue Abfalltrennhilfe

Die Trennhilfe besteht aus Beispielbildern für verschiedene Abfälle sowie Darstellungen der

entsprechenden Entsorgungsgefäße. So soll schnell erkennbar sein, welche Abfälle wohin gehören.

Durch die Übersetzung in ausgewählte Sprachen wird zudem auch allen (noch) nicht

deutschsprachigen Neubürgerinnen und -bürgern der Zugang zur Abfalltrennung im Landkreis

erleichtert. Auf Basis der Statistik über die Staatsangehörigkeiten im Landkreis hat die Abfallberatung

des EWW die Sprachen ausgewählt, die am häufigsten vorkommen. Die Bereitstellung auf Englisch soll

ergänzend eine Breite an Menschen ansprechen. Auch die Kontaktdaten der Abfallberatung des EWW

sind auf der Übersicht enthalten, damit Interessierte bei Fragen zur korrekten Entsorgung von Abfällen

die richtigen Ansprechpersonen erreichen. Der auf der Trennhilfe integrierte QR-Code führt zur SÜW-

WertstoffApp, die eine Erinnerungsfunktion für die Abholtermine sowie mehr Informationen zu

Standorten der Glascontainer, den WertstoffWirtschaftszentren und den Grünschnittannahmestellen im

Landkreis bietet.

Trennhilfe für alle im Landkreis

Ob Privathaushalt oder Mehrparteienhaus – die Trennhilfe kann, beispielsweise platziert neben den

Entsorgungsgefäßen im Haushalt oder am Tonnenstellplatz – von allen als Hilfestellung herangezogen

werden. Auch für Hausverwalterinnen und -verwalter stellt sie eine Möglichkeit dar, um Mieterinnen und

Mieter auf die korrekte Trennung hinzuweisen.

Die Abfalltrennhilfe steht zum Download auf der Webseite des EWW zur Verfügung, abrufbar über

www.suedliche-weinstrasse.de/abfalltrennhilfe. Auch bei den Verbandsgemeindeverwaltungen sowie an

den beiden WertstoffWirtschaftszentren (WWZ Nord bei Edesheim, WWZ Süd bei Billigheim-Ingenheim)

liegen ausgedruckte Exemplare zum Mitnehmen aus.

Bildunterschrift: Übersichtlich, bebildert, in verschiedenen Sprachen verfügbar: die neue Abfalltrennhilfe

für den Landkreis Südliche Weinstraße. Foto: KV SÜW