Schifferstadt – Finanzbuchführung: vhs-Grundlagenkurs für Frauen



Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ob beruflicher Wiedereinstieg, Selbständigkeit oder Weiterbildung im Job: Ein sicherer Umgang mit der Finanzbuchführung bietet viele berufliche Perspektiven. Grundlegende Kenntnisse der Buchführung können sich Frauen ab 6. September bei der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis im Bildungszentrum Schifferstadt an 15 Samstagen von 9-12 Uhr aneignen. Der Kurs ist sowohl für Anfängerinnen ohne Vorkenntnisse geeignet als auch für Teilnehmerinnen, die bereits vorhandene Kenntnisse auffrischen und auf den aktuellen Stand bringen möchten. Inhalte sind unter anderem die Grundlagen der Buchführung, der Bilanz und Inventur. In praxisnahen Beispielen und Übungsaufgaben wird das neu erworbene Wissen direkt eingesetzt und geübt. Esbesteht die Möglichkeit, eine Xpert-Business-Prüfung abzulegen und ein Zertifikat zu erhalten. Die Gebühr beträgt 162 Euro (bzw. 303 Euro bei weniger als acht Anmeldungen) inkl. Lehrbuch und Übungsbuch zzgl. Gebühr für die optionale Prüfung. Der Kurs wird aus Mitteln des Landes RheinlandPfalz zur Gleichstellung von Mann und Frau gefördert und kann deshalb ab acht Teilnehmerinnen zu einer ermäßigten Gebühr angeboten werden.

Anmeldungen für den Kurs können online unter www.vhs-rpk.de (Kursnummer J505012S01) oder per E-Mail kvhs-schifferstadt@vhs-rpk.de (Tel. 06235/44 593, vorm.) erfolgen.

Quelle: Stadt Schifferstadt