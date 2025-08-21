Mannheim – Skandinavischer Krimiabend mit Maike Dörries



Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbibliothek Mannheim ist auch in diesem Jahr wieder Teil des vielfältigen und inspirierenden Festivals „Kultur in the City”.

In diesem Rahmen lädt sie am Freitag, 29. August, 19 Uhrauf der Festivalwiese der CityKirche Konkordien (bei Regen in der Kirche)

zu einem spannenden Krimiabend mit der renommierten Übersetzerin Maike Dörries ein, die interessante Einblicke in ihre Arbeit mit der skandinavischen Literatur gibt.

Maike Dörries zählt zu den wichtigsten Stimmen, wenn es darum geht, die Welt der skandinavischen Kriminalliteratur für ein deutschsprachiges Publikum erlebbar zu machen. Mit über 100 Übersetzungen – unter anderem von Jussi Adler-Olsen, Håkan Nesser oder Katrine Engberg – hat sie entscheidend dazu beigetragen, nordischeSpannungsliteratur hierzulande bekannt und beliebt zu machen. Für ihre herausragende Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis und dem Hamburger Förderpreis für literarische Übersetzung.

Quelle: Stadt Mannheim