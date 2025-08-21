Mannheim: In Altenheim eingebrochen – Zeugenaufruf



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen wurde in ein Büro eines Altenheims im Stadtteil Käfertal eingebrochen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen Unbekannte zwischen Montag, 15.30 Uhr und Mittwoch, 7.45 Uhr durch ein Fenster in ein Büro des Seniorenheims im Planetenweg ein. Hier ließen sie eine Mappe mit einem Kleinbetrag an Bargeld, einen Lederkoffer, einen Heizstrahler sowie einen Schlüsselbund mitgehen. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar.

Hinweise auf mögliche Täter oder Täterinnen konnten bislang nicht erlangt werden.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim