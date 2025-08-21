Landkreis Germersheim – Neu: Interaktiver Rätselspaß auf dem Storchenwanderweg in Winden

Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Necker – Ab sofort wartet auf dem Storchenwanderweg in Winden ein neues Highlight für Familien, Schulklassen, Vereine und Freundesgruppen: eine interaktive Rätsel- und Aufgabenrallye über die App Actionbound. Auf spielerische Weise entdecken Teilnehmende den beliebten Themenweg rund um das Leben der Störche – und stellen sich dabei spannenden Herausforderungen.

Die digitale Rallye führt entlang des gesamten Storchenwanderwegs und kombiniert Naturerlebnis, Wissen und Teamgeist. Mit Quizfragen, Foto- und Kreativaufgaben sowie kleinen Wettbewerben, wie dem beliebten Seilrutschen-Duell, bietet sie Unterhaltung für Groß und Klein. Für noch mehr Spaß und Teamgeist empfiehlt es sich bei größeren Gruppen, mehrere Teams zu bilden und im Rahmen der „Bound-Challenge“ gegeneinander anzutreten. Die Rallye ist über die kostenlose App Actionbound abrufbar. Direktlink

Neben den Stationen der Rallye erwarten Besucherinnen und Besucher auf dem Storchenwanderweg zahlreiche Attraktionen:

• Aussichtsplattform mit Blick auf die Storchenhorste

• Touch-Bildschirme mit Live-Storchencams

• Doppel-Seilrutsche

• Naschgarten mit Beeren, Obst und Gemüse

• Barfußpfad

• Kneipp-Tretbecken

• Spielplätze und Picknickplätze

• Naschgarten mit Beeren, Obst und Gemüse

• Barfußpfad

• Kneipp-Tretbecken

• Spielplätze und Picknickplätze

Über den Storchenwanderweg:

Der rund 4 Kilometer lange Themenweg in Winden im Landkreis Germersheim ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und Naturfreunde. Er vermittelt Wissenswertes rund um das Leben der Weißstörche und bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Spielen, Entdecken und Erholen.