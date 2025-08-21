Landau – Sicher und souverän unterwegs: Pedelec-Training für Seniorinnen und Senioren am 20. September in der Jugendverkehrsschule Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Fahrradfahren liegt im Trend – und gerade Pedelecs ermöglichen auch älteren
Menschen ein aktives, unabhängiges Leben. Doch mit der motorisierten
Unterstützung kommen auch neue Anforderungen im Straßenverkehr hinzu.
Die Volkshochschule Landau bietet am Samstag, 20. September, ein speziell
entwickeltes Pedelec-Training für Seniorinnen und Senioren an, bei dem die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit haben, die eigene Fahrpraxis zu
verbessern und das Sicherheitsgefühl auf dem Rad zu stärken. Die Veranstaltung
findet in Kooperation mit der Verkehrswacht Landau-Südliche Weinstraße und
der Beauftragten für die Belange älterer Menschen der Stadt Landau statt.
Das Trainingsangebot richtet sich an ältere Menschen, die bereits Fahrrad fahren
können, ein eigenes Pedelec besitzen und mit mehr Selbstvertrauen und
Fahrkompetenz durchstarten möchten. In Theorie und Praxis lernen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie in kritischen Situationen richtig
reagieren und sicherer unterwegs sind.
Alexandra Meyer und Steffen Neu von der Polizeiinspektion Landau vermitteln
theoretische Grundlagen für sicheres Pedelec-Fahren und informieren über neue
Regelungen, die Radfahrerinnen und Radfahrer im Straßenverkehr betreffen. Im
praktischen Teil des Trainings schauen sich die beiden mit den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern bestimmte Fahrsituationen genauer an und zeigen den
Pedelecfahrerinnen und -fahrern, was sie besonders beachten müssen. Dazu
gehören Informationen über eine ergonomische Sitzposition, richtiges Bremsen
oder sicheres Kurvenfahren.
Das Training findet von 10 bis 14 Uhr in der Jugendverkehrsschule Landau statt.
Wer teilnehmen möchte, benötigt ein eigenes Pedelec. Beim praktischen Teil ist
außerdem das Tragen eines Fahrradhelms Pflicht. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldungen sind bei der VHS telefonisch unter 0 63 41/13 49 92 oder per Mail
an info@volkshochschule-landau.de möglich. Dort erhalten Interessierte auch
weitere Informationen zum Angebot.
Bildunterschrift: Radfahren fördert die Gesundheit, erhält die Mobilität und
bereichert das Leben. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.