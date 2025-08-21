Landau – Sicher und souverän unterwegs: Pedelec-Training für Seniorinnen und Senioren am 20. September in der Jugendverkehrsschule Landau



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Fahrradfahren liegt im Trend – und gerade Pedelecs ermöglichen auch älteren

Menschen ein aktives, unabhängiges Leben. Doch mit der motorisierten

Unterstützung kommen auch neue Anforderungen im Straßenverkehr hinzu.

Die Volkshochschule Landau bietet am Samstag, 20. September, ein speziell

entwickeltes Pedelec-Training für Seniorinnen und Senioren an, bei dem die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit haben, die eigene Fahrpraxis zu

verbessern und das Sicherheitsgefühl auf dem Rad zu stärken. Die Veranstaltung

findet in Kooperation mit der Verkehrswacht Landau-Südliche Weinstraße und

der Beauftragten für die Belange älterer Menschen der Stadt Landau statt.

Das Trainingsangebot richtet sich an ältere Menschen, die bereits Fahrrad fahren

können, ein eigenes Pedelec besitzen und mit mehr Selbstvertrauen und

Fahrkompetenz durchstarten möchten. In Theorie und Praxis lernen die

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie in kritischen Situationen richtig

reagieren und sicherer unterwegs sind.

Alexandra Meyer und Steffen Neu von der Polizeiinspektion Landau vermitteln

theoretische Grundlagen für sicheres Pedelec-Fahren und informieren über neue

Regelungen, die Radfahrerinnen und Radfahrer im Straßenverkehr betreffen. Im

praktischen Teil des Trainings schauen sich die beiden mit den Teilnehmerinnen

und Teilnehmern bestimmte Fahrsituationen genauer an und zeigen den

Pedelecfahrerinnen und -fahrern, was sie besonders beachten müssen. Dazu

gehören Informationen über eine ergonomische Sitzposition, richtiges Bremsen

oder sicheres Kurvenfahren.

Das Training findet von 10 bis 14 Uhr in der Jugendverkehrsschule Landau statt.

Wer teilnehmen möchte, benötigt ein eigenes Pedelec. Beim praktischen Teil ist

außerdem das Tragen eines Fahrradhelms Pflicht. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldungen sind bei der VHS telefonisch unter 0 63 41/13 49 92 oder per Mail

an info@volkshochschule-landau.de möglich. Dort erhalten Interessierte auch

weitere Informationen zum Angebot.

Bildunterschrift: Radfahren fördert die Gesundheit, erhält die Mobilität und

bereichert das Leben. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.