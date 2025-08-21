Germersheim – Schulwegkontrolle an der Eduard-Orth-Grundschule



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwochmorgen führte die Polizei Germersheim eine Schulwegkontrolle an der Eduard-Orth-Grundschule durch. Einen Tag nach der Einschulung der Erstklässler standen dabei insbesondere die Einhaltung des Durchfahrtsverbots vor der Schule und die Gurtsicherungspflicht im Fokus.

Während der Kontrolle mussten insgesamt acht sogenannte “Elterntaxis” auf das bestehende Durchfahrtsverbot hingewiesen werden. Auf eine sofortige Ahndung der Verstöße wurde verzichtet. Den betroffenen Fahrzeugführern wurde jedoch angekündigt, dass künftige Zuwiderhandlungen mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden.

Parallel dazu überwachten in Absprache mit der Polizei fünf Mitarbeiter des Ordnungsamtes die umliegenden Parkflächen. Ziel der gemeinsamen Aktion war es, die Verkehrssicherheit rund um den Schulweg zu erhöhen und insbesondere die jüngsten Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass die Beachtung von Verkehrsregelungen im Umfeld von Schulen maßgeblich zur Sicherheit der Kinder beiträgt.

Quelle: Polizeidirektion Landau