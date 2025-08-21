Frankenthal – Christian Baldauf MdL besucht die Tom-Mutters-Schule

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag traf sich der Landtagsabgeordnete Christian Baldauf direkt nach Schulschluss mit der Schulleitung, Lehrern und dem Elternbeirat der Tom-Mutters-Schule. Bei dem einstündigen Gespräch

waren die offensichtlichen Mängel des Gebäudes nicht zu übersehen.

Schnell bestand bei allen Anwesenden Konsens in folgenden Themen:

● Die Überbelegung der Räume, in denen nicht nur Kinder, sondern auch immer mehr Integrationshelfer Platz finden müssen, ist unhaltbar.

● Ebenso die Tatsache, dass die sanitären Einrichtungen selbst geringsten Ansprüchen nicht genügen. So gibt es nirgendwo im Haus fließendes, warmes Wasser.

● Es braucht einen gemeinsamen Standort für alle Teile der Tom-Mutters-Schule, die heute über viele verschiedene Gebäude verteilt ist. Dabei wären die Betroffenen auch mit einer Übergangslösung in Containerform einverstanden.

Das Thema wird von der CDU u.a. in den Ausschüssen und im Stadtrat bis zur Behebung der Missstände intensiv verfolgt.

Landtagsabgeordnete Christian Baldauf: “Die Landesregierung steuert einen bedenklichen Kurs, wenn sie die zugesagten Lehrkräfte statt zu Beginn des Schuljahres erst für Oktober ankündigt. Ich erwarte, dass sie dann auch die Zusage einhält und die zusätzlichen Lehrkräfte auch verfügbar sind.”

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken